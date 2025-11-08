Taranto: alla Biblioteca Acclavio presentazione del libro “A Spasso nel Teatro di Domenico Triggiani”

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 17.00, a Taranto, nell'Agorà della splendida Biblioteca civica "Pietro Acclavio", sarà presentato il libro "A SPASSO NEL TEATRO DI DOMENICO TRIGGIANI", curato dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari Aldo Moro, e dalla scrittrice e attrice Rosa Lettini.





Si tratta dell'edizione critica delle opere teatrali di Domenico Triggiani (1929-2005): 22 lavori teatrali scritti nell'arco di 50 anni (9 in italiano, 13 in dialetto barese), la maggior parte dei quali ha già conosciuto tante volte il fascino del palcoscenico.





L'opera (3 voll. in cofanetto), con presentazione della Presidente del Consiglio Regionale Pugliese, Loredana Capone, e prefazione del Prof. Stefano Bronzini, già Magnifico Rettore dell'Università di Bari, contiene tre saggi introduttivi a firma dello scrittore esperto di baresità Vittorio Polito, del critico teatrale Egidio Pani e della Prof.ssa Grazia Distaso, Ordinaria f.r. di Letteratura Italiana UniBa e già Preside della Facoltà di Lettere.





Il primo volume raccoglie le opere in lingua, il secondo quelle in dialetto barese, il terzo un'ampia rassegna di recensioni e giudizi della stampa e della critica.

Il libro è pubblicato da Cacucci Editore nella Collana "Leggi la Puglia" del Consiglio Regionale Pugliese, finalizzata a valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni e il patrimonio culturale.

Presentato nell'estate scorsa al Festival "Lungomare di libri" di Bari e al Festival internazionale "Il Libro Possibile" di Polignano a mare, ha già ricevuto molte lusinghiere recensioni e segnalazioni da critici teatrali, docenti universitari e giornalisti, tra i quali Felice Alloggio, Pasquale Bellini, Ettore Catalano, Gianni Cavalli, Marco Ignazio De Santis, Arturo Guastella, Piero Ladisa, Felice Laudadio, Franco Perrelli, Vittorio Polito, Vittorio Ricapito, Alice Scolamacchia.





Si legge nella prefazione che «l’attività culturale, la produzione letteraria, l’impegno intellettuale, quindi politico e civile, di Triggiani si intrecciano costituendo una unica e forte gomena ancora oggi capace di trascinare i lettori ad una approfondita riflessione sulla complessa natura umana. Aver raccolto le opere di Domenico Triggiani, introdotte e offerte a noi, è un dono da scartare con cura».

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, e del Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. Paolo Pardolesi, interverranno il giornalista e scrittore Arturo Guastella, il Prof. Stefano Vinci, l'editore Nicola Cacucci e il Prof. Nicola Triggiani. L'attore Massimo Cimaglia leggerà alcuni passi del libro.





Ad introdurre e moderare l'incontro, il Prof. Mario Guadagnolo, Presidente dell’Associazione “I giovedì letterari della Biblioteca Acclavio”.











