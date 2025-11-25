Rotary Club Ostuni – Valle d’Itria Rosa Marina: un fiocco rosso per dire NO alla violenza sulle donne



CAROVIGNO (BR) - Il Rotary Club di Ostuni – Valle d’Itria Rosa Marina, da sempre sensibile alle tematiche sociali e impegnato nella promozione dei valori di rispetto e tutela della persona, ha avviato un’importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sul triste e crescente fenomeno della violenza contro le donne. Una piaga che continua ad avere un impatto significativo sia a livello nazionale che internazionale. - Il Rotary Club di Ostuni – Valle d’Itria Rosa Marina, da sempre sensibile alle tematiche sociali e impegnato nella promozione dei valori di rispetto e tutela della persona, ha avviato un’importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sul triste e crescente fenomeno della violenza contro le donne. Una piaga che continua ad avere un impatto significativo sia a livello nazionale che internazionale.





Il Club ha invitato l’intera cittadinanza e l’amministrazione comunale a esporre, sul balcone o su una finestra della propria abitazione, un fiocco rosso. Questo gesto semplice ma dal grande valore simbolico rappresenta un chiaro e deciso NO alla violenza sulle donne.





Anche l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Carovigno, quotidianamente impegnato nella prevenzione, nel contrasto e nel supporto alle vittime di violenza di genere, ha deciso di aderire convintamente all’iniziativa, esponendo un fiocco rosso all’ingresso di ogni ufficio comunale.





L’Amministrazione Comunale invita tutta la comunità a partecipare, compiendo un gesto che contribuisce a mantenere alta l’attenzione su un tema che richiede consapevolezza, responsabilità e unità.





Sull’iniziativa è intervenuto anche l’assessore Luigi Orlandini, che ha voluto rivolgere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere: «La violenza sulle donne non è soltanto un problema sociale: è una ferita aperta nella coscienza collettiva. Ogni gesto, anche simbolico, può contribuire a creare una cultura del rispetto e della responsabilità. Invito tutti i cittadini a unirsi a questa iniziativa, perché solo insieme possiamo costruire una comunità capace di proteggere, ascoltare e sostenere le donne vittime di violenza. Il fiocco rosso è un segno che parla, che unisce e che richiama ognuno di noi al proprio dovere morale».





Con questa adesione e con le parole dell’assessore Orlandini, il Comune di Carovigno rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere, promuovendo consapevolezza e partecipazione attiva in tutta la cittadinanza.