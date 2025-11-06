Schianto nella notte a Valenzano: quattro feriti in un incidente tra due auto in via Bari

VALENZANO - Un violento incidente si è verificato nella notte in, doveprovocandoe un grande spavento tra i residenti della zona, svegliati daldell’impatto.

Il bilancio è di quattro persone ferite, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito i feriti in ospedale per accertamenti, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di una collisione frontale o laterale ad alta velocità. Le due vetture coinvolte sono andate completamente distrutte.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.