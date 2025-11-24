Securpol S.p.A. seleziona personale per la sicurezza aeroportuale: recruiting day a Bari

BARI –, in collaborazione con, seleziona candidati da inserire nei servizi dipresso gli scali di

Per l’occasione, è stato programmato un recruiting day per martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, dalle 10:00 alle 17:00, nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale Karol Wojtyla di Bari. L’evento è aperto a chiunque desideri intraprendere un percorso lavorativo nel settore della sicurezza aeroportuale, previa invio del curriculum all’indirizzo recruitingdaybari@serimat.it.

I requisiti richiesti includono il possesso di un diploma o laurea, la conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente inglese), assenza di daltonismo, oltre a buone capacità di concentrazione, autocontrollo e contatto con il pubblico.

Durante la giornata, oltre alle selezioni, i partecipanti potranno conoscere la cultura aziendale di Securpol S.p.A., esplorare le offerte di lavoro e le opportunità di carriera nel settore della sicurezza aeroportuale.