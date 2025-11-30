Tensione sul volo Pisa-Bari: calciatore e tifoso protagonisti di un alterco

PISA - Momenti di tensione si sono verificati su un volodiretto da, dove un alterco tra un calciatore e un tifoso ha reso necessario l’intervento degliper ristabilire l’ordine e permettere il decollo.

L’episodio sarebbe collegato alla sconfitta per 5-0 del Bari sul campo dell’Empoli al Castellani e ad alcuni battibecchi tra calciatori e tifosi al termine della partita.

L’aereo è decollato con 15 minuti di ritardo. All’arrivo a Bari, una volante della polizia era presente sulla pista per garantire la sicurezza.