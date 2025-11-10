Serie C, girone C: pari per Monopoli, vittorie e sconfitte per le altre pugliesi
|Ss Monopoli 1966
FRANCESCO LOIACONO – Nella tredicesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli pareggia 1-1 contro la Casertana al “Veneziani”. I biancoverdi passano in vantaggio già al 6’ del primo tempo con Longo, bravo a trasformare un rigore concesso per un fallo di mano di Kallon. Nella ripresa, al 23’, i campani trovano il pareggio con Casarotto, tocco di destro che fissa il risultato sull’1-1. Il Monopoli sale a 22 punti, consolidando la quinta posizione in classifica.
Cerignola: vittoria sofferta contro il Sorrento
Il Cerignola si impone per 2-1 sul Sorrento al “Viviani” di Potenza. Al 12’ del primo tempo Martinelli porta in vantaggio i pugliesi con una girata di sinistro. Nella ripresa, al 6’, Gambale firma il raddoppio con un tiro di destro. Il Sorrento accorcia le distanze al 42’ con Bolsius, diagonale di sinistro, ma il risultato non cambia. Con 13 punti, il Cerignola rimane quartultimo, in coabitazione con gli stessi sorrentini.
Altamura sconfitto dal Catania
L’Altamura perde 2-0 sul campo del Catania, al “Massimino-Cibali”. La squadra siciliana trova il vantaggio al 26’ del secondo tempo con Di Gennaro, tocco al volo di destro su cross di Casasola, e chiude i conti al 32’ con Cicerelli, rasoterra di sinistro. L’Altamura resta così dodicesimo con 15 punti, alla pari di Cavese e Giugliano.
Prossimi impegni
La quattordicesima giornata del girone C vedrà il Monopoli affrontare il Benevento al “Vigorito” domenica 16 novembre alle 12:30. Alle 14:30, Cerignola ospiterà il Giugliano al “De Cristofaro”, mentre l’Altamura sfiderà la Salernitana al “D’Angelo”.