Taranto: 35enne ferito in un agguato a Tramontone
TARANTO - Mistero a Taranto, dove un 35enne è rimasto ferito in un agguato avvenuto in strada nella borgata di Tramontone. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato colpito da un proiettile alla gamba sinistra ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata in codice rosso.
Secondo quanto riferito dai sanitari, il 35enne non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato e cercando eventuali testimoni.
