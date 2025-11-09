Taranto, due incidenti notturni in via Dante: auto si ribalta in sottovia

TARANTO – Una notte movimentata quella appena trascorsa ina Taranto, teatro di due distinti incidenti stradali che, fortunatamente, non hanno causato feriti gravi, ma hanno provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti e a quelli parcheggiati lungo la strada.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, nei pressi del sottopasso di via Dante, quando una Lancia Y rossa si è ribaltata, fermandosi in mezzo alla carreggiata. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori problemi alla circolazione.

Pochi minuti dopo, all’incrocio tra via Dante e via Leonida, un secondo incidente ha coinvolto una Fiat 500 bianca, che stava procedendo lungo via Dante. La vettura è stata centrata lateralmente da un altro veicolo proveniente da via Leonida. L’urto ha fatto perdere il controllo alla Fiat 500, che ha terminato la corsa contro sei auto parcheggiate, provocando danni ingenti ai mezzi in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Al momento, non risultano persone ferite in modo grave, ma gli automobilisti coinvolti dovranno rispondere per i danni materiali causati ai veicoli.

Le autorità hanno raccomandato massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne, ricordando quanto sia importante rispettare limiti di velocità e segnaletica stradale per evitare incidenti nelle strade cittadine più trafficate.