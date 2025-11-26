Teatri Di. Versi presenta “Paesaggi a Sud” di Rione Junno e Claudia Lerro

Teatri Di. Versi lancia il nuovo progetto “Paesaggi a Sud”, un percorso artistico che attraversa la Puglia tra musica, teatro e narrazione, guidato dagli artisti Rione Junno e Claudia Lerro. Il progetto nasce dalla riflessione sul Sud come luogo e come modo di vivere, un ritmo diverso che invita a riscoprire la lentezza, la memoria e l’incontro con l’altro, in tutte le sue forme.

L’iniziativa, sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, si propone di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza che intreccia storie, musica e teatro per raccontare radici, battaglie, erranze e restanze della nostra terra.

Il tour invernale toccherà cinque città pugliesi: il 30 novembre ad Andria (BAT) al Teatro Scatola Blu del Seminario Vescovile alle ore 20, il 7 dicembre a Putignano (BA) da I-Make (ex Macello), via Santa Caterina da Siena, alle ore 19, il 12 dicembre a Ostuni (BR) presso La Luna nel Pozzo alle ore 20, il 14 dicembre a Palo del Colle (BA) da Rigenera – Laboratorio Urbano alle ore 21 e il 29 dicembre a Monte Sant’Angelo (FG).

Protagonisti del progetto sono Rione Junno, simbolo della nuova scena italiana di world music, e Claudia Lerro, attrice, autrice e regista pugliese nota anche per la serie Le indagini di Lolita Lobosco, impegnata da anni nella pedagogia teatrale come strumento di comunità.

Il percorso artistico di “Paesaggi a Sud” si articola su quattro temi essenziali: lentezza come valore umano, ecologico e culturale; migrazione tra ferita della partenza e responsabilità dell’accoglienza; pace, necessaria e resistente; amore, forza che ferma il tempo e rigenera lo sguardo sulla terra.

Un invito a ritrovare il ritmo della natura, i gesti delle comunità e l’incontro con l’altro, per restituire al Sud il ruolo di protagonista della propria storia e della propria cultura.

