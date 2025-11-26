Turi piange Francesco Ventrella, morto in un incidente sul lavoro a Lucinasco

TURI – La comunità di Turi è sotto shock per la tragica morte di Francesco Ventrella, 56 anni, titolare di una ditta locale, deceduto ieri mattina nel cortile dell’oleificio Fratelli Merano a Lucinasco, nell’entroterra di Imperia.

Secondo le prime ricostruzioni, Ventrella è rimasto schiacciato dal rimorchio che stava tentando di agganciare al camion di sua proprietà. L’imprenditore, molto conosciuto e stimato, perde la vita in quello che appare come un tragico incidente sul lavoro.

La procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, ma al momento non risultano responsabilità di terzi. La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e colleghi, che ricordano Ventrella come un uomo dedito al lavoro e alla comunità.