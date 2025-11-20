Torna al Demodé il party “Millenials Night” con le hit degli anni ’80, ’90 e 2000

MODUGNO - Sabato 22 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba) torna il party “Millenials Night”, festa incentrata principalmente sulle sonorità degli anni ’80, ’90 e 2000, durante la quale si esibirà, tra gli altri, dj Osso, nome noto della radiofonia italiana, famoso per i suoi mash-up.Questo format-party offrirà un mix esplosivo di musica e cultura pop, proponendo il meglio di ciò che ha fatto sognare intere generazioni, e sarà caratterizzato da due sale principali: nella Live Room si esibirà dj Osso, tra i principali esponenti della happy music in Italia, la cui missione è quella di esplorare nuove forme melodiche per cercare un nuovo modo di far ascoltare musica, sino a giungere in luoghi sonori dove nessun dj è arrivato prima. Nella Club Room, invece, si alterneranno vari disc jockey tra cui Enzo Veronese, Michele Lamparelli e Tony Col, ma ci sarà spazio anche per la performance di Christian Mele Live Sax.Musica, video, allestimenti e coreografie a tema porteranno con la mente indietro nel tempo, quando in televisione si vedeva “Friends” e cartoni animati come “L’uomo tigre” e “Lupin”. Non mancheranno i brani che hanno segnato oltre trent’anni di musica pop italiana e internazionale, da Britney Spears alle Spice Girls, passando per i Backstreet Boys e molti altri.Nato a Roma nel 1972, Dj Osso, al secolo Gianluca Oddo, si è avvicinato alla consolle già a 13 anni, mettendo musica in feste in casa e in garage. Nel 1991 ha debuttato in una piccola radio con tre amici, che successivamente hanno formato il Trio Medusa. Nel suo percorso artistico importante è stata la radiofonia. Varie sono le radio nelle quali ha avuto modo di proporre la sua musica e le sue creazioni. Tra queste c’è M2O, nella quale ha curato per molti anni due programmi: “Dual Core Anni ‘80”, in cui proponeva la musica disco anni ’80, e “Dual Core Happy Edition”, l’happy music mixata in modo rivoluzionario. La sua originalità è da sempre quella di andare fuori dagli schemi, mettendo insieme la musica vintage con contaminazioni di musica house commerciale.“Il set muterà in base alla reazione del pubblico – ha spiegato Dj Osso -. Di certo sarà una bellissima atmosfera visto che si tratta di tre decadi di storia epica nella quale è racchiusa tutta la musica che ancora ascoltiamo oggi. Il tutto sarà supportato da video, costumi e allestimenti all’interno del locale. Sarà un bel viaggio musicale nel tempo”.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22.00