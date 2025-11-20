Milano, 'la Pupazza' al cento per cento



La Pupazza torna a Milano con 100 autoritratti onirici in una potente esplorazione dell'identità.





La galleria "gli eroici furori" presenta "Cento Volte la Pupazza: autoritratti di un’esteta senza estetista", esposizione personale delle opere della street artist la Pupazza, che riunisce 100 autoritratti in un viaggio visionario, ironico e profondamente intimo attraverso le molteplici forme del sé.





La mostra, a cura di Elena Vukosavljevic, sarà inaugurata martedì 2 dicembre 2025 alle ore 18.30 e sarà visitabile fino al 10 dicembre 2025 in via Melzo, 30 a Milano.





Si tratta di un progetto ambizioso, sviluppato dall’artista (che è nata a Tricase, Lecce) nell’arco di diversi mesi, che si impone come una delle narrazioni visive più originali e radicali del panorama contemporaneo.





La mostra si inserisce nella programmazione della galleria curata da Silvia Agliotti, direttrice e fondatrice dello spazio, da sempre sensibile a temi che raccontano l'identità e la forza femminile.





Realizzati su cartoncino 21×30 cm con acrilico, spray e pennarello, gli autoritratti non seguono una cronologia, ma cavalcano un flusso emotivo e intuitivo.





Ognuno di essi è accompagnato da una breve poesia: le sue celebri "poefantasie" sono versi immediati nei quali il nonsense diventa rivelazione, la leggerezza si fa pensiero e il paradosso apre brecce di significato.





Attraverso il suo stile onirico e immediatamente riconoscibile, la Pupazza trasforma l’autoritratto in un territorio di esplorazione psicologica e simbolica.





Ogni opera è una soglia che conduce a una nuova versione di sé: la sua figura si moltiplica in pose teatrali, si dissolve, si traveste, dialogando con oggetti, simboli ricorrenti e paesaggi surreali che emergono dall’inconscio.





La pittura diventa un'autobiografia che non pretende di essere ordinata, ma si esprime piuttosto in un vero e proprio atlante visivo dell’identità.





Il titolo della mostra gioca sulla poetica ironica dell’artista, rivendicando una bellezza ribelle, non mediata, lontana da qualsiasi canone esterno.





Come afferma la Pupazza: «Significa non seguire i modelli comportamentali dettati dalle mode del momento. È un invito provocatorio a sentirsi belli davanti a un quadro di Caravaggio piuttosto che dall’estetista».





Lontani dall’autocompiacimento, questi lavori sono dichiarazioni di forza e consapevolezza femminile, un atto di presenza di un'artista che si guarda senza filtri e senza rimpianti.





Come scrive la curatrice: «A quarant’anni si è nel pieno della propria vita. È l’età della voce sicura, dello sguardo che non cerca più approvazione, ma scava per comprendere. Ed è proprio in questa stagione dell’anima che la Pupazza ha scelto di raccontarsi attraverso cento autoritratti».





L’evento si realizza grazie alla partecipazione di SANTERO 958, brand di vino spumante.





INFORMAZIONI

Titolo: Cento Volte la Pupazza: autoritratti di un’esteta senza estetista

Artista: la Pupazza

A cura di: Elena Vukosavljevic

Sede: gli eroici furori – Via Melzo 30, Milano

Inaugurazione: Martedì 2 dicembre 2025, ore 18.30

Periodo: 2 – 10 dicembre 2025

Con il supporto di: SANTERO 958, Salento Luminarie e Pastacrock.

Catalogo disponibile in mostra

Contatti:

gli eroici furori

Via Melzo 30, Milano