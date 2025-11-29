Tragedia a Tursi, carabiniere di 31 anni si toglie la vita in caserma

TURSI – Una drammatica notizia ha colpito questa mattina la comunità di Tursi e l’Arma dei Carabinieri: Marco Lomagistro, 31 anni, maresciallo originario di Laterza, si è suicidato nella caserma dove prestava servizio. Secondo quanto emerso, il militare si sarebbe sparato un colpo di pistola.

Le indagini sono in corso da parte dei colleghi del Comando provinciale di Matera per ricostruire l’accaduto e le circostanze che hanno portato al gesto.

A dare notizia della tragedia è stato il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, attraverso un post sui social: «Oggi la nostra comunità è stata colpita da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La scomparsa del maresciallo Marco Lomagistro, giovane comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, un punto di riferimento per tanti cittadini e un esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere. La sua morte rappresenta una perdita gravissima per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro territorio».

Il maresciallo Lomagistro era molto stimato dai colleghi e dai cittadini, e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità locale.