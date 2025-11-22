Lecce, al Teatro Apollo arriva 'American Christmas Gospel'



LECCE - Anche quest'anno la Camerata Musicale Salentina celebra il Natale con un appuntamento diventato ormai una tradizione amatissima dal pubblico leccese. Domenica 21 dicembre alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce, risuoneranno le travolgenti voci delle Women of God, protagoniste del concerto "American Christmas Gospel", inserito nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica. Un'esplosione di energia, emozione e spiritualità per salutare il Natale con i ritmi e le sonorità del più autentico gospel americano.





Le Women of God, formazione interamente femminile composta da sei straordinarie cantanti accompagnate da una band di tre musicisti (tastiere, basso e batteria), portano in scena un concerto travolgente, capace di incantare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza sonora e spirituale al tempo stesso. Il loro spettacolo è un viaggio musicale attraverso le radici del gospel tradizionale e contemporaneo, intrecciato con le più celebri melodie natalizie del repertorio afroamericano. In programma, i brani che hanno reso immortali le grandi protagoniste del genere come Mahalia Jackson, Yolanda Adams e Sister Rosetta Tharpe: un vero e proprio omaggio alla storia e alla forza del canto femminile, simbolo universale di fede, speranza e amore. Con le Women of God, il pubblico vivrà un momento di festa e di comunione, nel segno di quella “Buona Novella” che la musica gospel continua a diffondere nel mondo come messaggio di pace, gioia e solidarietà.





In oltre vent’anni di tournée, il gruppo ha portato il suo inconfondibile stile in centinaia di teatri e chiese in tutta Italia, conquistando il cuore di migliaia di spettatori. Tra i palcoscenici più prestigiosi che le hanno ospitate figurano il Teatro Smeraldo di Milano, il Verdi di Firenze, il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, il Teatro di Varese, il Verdi di Gorizia, oltre a numerosi festival gospel in tutto il Paese.





American Christmas Gospel è molto più di un concerto: è una celebrazione della vita, della musica e della luce che il Natale porta con sé. Un appuntamento travolgente e contagioso, ideale per vivere l’atmosfera delle feste nel segno della grande musica e della condivisione.





Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzioni** € 25, Speciale*** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 15

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

Laboratorio: Bambino € 10 e Adulto con tariffa Convenzioni

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce | Soci CRAL Inps | Soci Pro Loco di Lecce

*** SPECIALE: (per ogni ordine di posto fino ad esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate





Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!





I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l'accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.





BIGLIETTO SOSPESO





Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

















INFO





Camerata Musicale Salentina





Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce





Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)





Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com





Sito: www.cameratamusicalesalentina.com