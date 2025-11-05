Trinitapoli, nuovo assalto al bancomat della Banca Popolare di Milano

TRINITAPOLI – Nuovo assalto nella notte al, situato in pieno centro cittadino. I malviventi hanno agito utilizzando la tecnica della, inserendo dell’esplosivo nella fessura dello sportello automatico per farlo saltare.

Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i banditi siano stati costretti alla fuga a mani vuote. L’istituto di credito era già stato preso di mira in passato con modalità simili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica dei danni provocati dall’esplosione.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori dell’attacco.