Lecce, il progetto del nuovo mercato di via Adige vince il Premio Urbanistica 2025



Il riconoscimento è stato consegnato durante Urbanpromo, la rassegna nazionale dell’urbanistica promossa da Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica e Urbit, in corso all’Innovation Center di Firenze





LECCE – Un luogo storico che si trasforma in attrattore urbano, spazio di socialità e vetrina per i prodotti locali. È questa la visione che ha permesso al progetto di rifunzionalizzazione del mercato rionale di via Adige, nel quartiere Santa Rosa di Lecce, di aggiudicarsi il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Progetti e cantieri”, dedicata alle iniziative in fase avanzata o già in corso di realizzazione.





L’intervento, promosso dal Comune di Lecce, si inserisce in un più ampio processo di rigenerazione urbana volto a restituire valore a un importante elemento identitario della città, costruito negli anni ’50 del Novecento e oggi ripensato come spazio multifunzionale e inclusivo, capace di coniugare tradizione, sostenibilità e innovazione.





Giunto alla sua diciottesima edizione, il Premio Urbanistica è assegnato ai progetti esposti durante l’edizione precedente della manifestazione, attraverso il voto online degli utenti registrati al portale di Urbanpromo. L’edizione 2025 introduce una rinnovata articolazione in tre categorie — Strategie e politiche, Piani e programmi e Progetti e cantieri — pensata per valorizzare al meglio la varietà di approcci, scale e maturità dei percorsi di rigenerazione urbana oggi attivi in Italia.





La cerimonia è stata introdotta da Valentina Cosmi (Urbit), coordinatrice del premio. I riconoscimenti sono stati consegnati da Paolo Galuzzi (direttore di Urbanistica), Michele Talia (presidente Inu), Stefano Stanghellini (presidente onorario Inu) e Gianni Biagi (presidente Urbit).





Un nuovo spazio di socialità e convivialità





Il cuore del progetto è la grande piazza mercatale, accessibile da ogni direzione e pensata come luogo di incontro e scambio quotidiano. Il fabbricato del mercato, completamente ripensato, ospiterà cinque box tematici dedicati alle eccellenze gastronomiche locali – vineria, friggitoria, braceria, salumeria e uno spazio polifunzionale per nuove attività – tutti dotati di servizi igienici e affacciati su una galleria pubblica coperta, destinata a ospitare degustazioni, piccoli eventi e spettacoli.

All’esterno, un’area degustazione all’aperto e una zona espositiva dedicata ai prodotti tipici locali completano l’offerta. Le pavimentazioni saranno realizzate con materiali di ultima generazione dotati di proprietà antinquinanti, antibatteriche, antivirali, antiodore e autopulenti, a testimonianza di un approccio progettuale attento alla qualità dell’ambiente urbano e alla salute pubblica.

Grande attenzione è stata riservata anche all’accessibilità universale, con rampe a pendenza minima e percorsi dedicati per lo scarico merci, a garanzia di un mercato aperto e fruibile da tutti.





Verde, giochi, percorsi: il mercato come spazio urbano





Il nuovo complesso si presenterà come un vero e proprio polo di socialità verde. Accanto all’area mercatale troveranno spazio un’area giochi per bambini, un’area picnic con tavoli in legno e ampie zone verdi caratterizzate da specie rustiche a bassa esigenza idrica. Il sistema Rain Garden garantirà il drenaggio naturale e la raccolta delle acque piovane, alimentando un impianto di irrigazione sostenibile.

Sono previste inoltre 40 nuove alberature, 200 arbusti e 200 piante erbacee, insieme a un impianto di illuminazione a basso impatto, progettato per ridurre l’inquinamento luminoso e valorizzare l’atmosfera serale del luogo.

Attraverso percorsi ciclopedonali e ombreggiati, realizzati con materiali ecologici e drenanti, il nuovo mercato sarà connesso al centro storico e al mercato rionale di Porta Rudiae, creando una rete di "percorsi di gusto" che uniscono tradizione, turismo e coesione sociale.

Con questo intervento, Lecce riafferma il ruolo dei mercati rionali come motori di rigenerazione urbana e comunitaria, spazi dove il commercio di prossimità, il verde pubblico e la cultura del cibo diventano strumenti di cittadinanza attiva e di identità condivisa.