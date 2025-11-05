Università di Bari, prima seduta di laurea abilitante in Farmacia: un passo storico per la formazione dei futuri farmacisti
BARI – Giornata storica per l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e per il mondo accademico nazionale. Oggi, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco (Campus Universitario, via Orabona 4), si tiene la prima seduta di laurea abilitante in Farmacia, a partire dalle ore 15.30 nell’Aula 6.
L’evento segna l’avvio ufficiale del nuovo modello di laurea abilitante, che permette ai laureati in Farmacia di accedere direttamente all’esercizio della professione, senza dover sostenere il tradizionale esame di Stato.
Il percorso formativo prevede il Tirocinio curriculare Pratico-Valutativo (TPV) come parte integrante del corso di studi, con l’obiettivo di coniugare la formazione teorica con l’esperienza diretta nelle farmacie. Un modello che rafforza il legame tra università e mondo professionale, offrendo agli studenti una preparazione completa e immediatamente spendibile.
La seduta odierna vedrà i primi laureati conseguire contemporaneamente il titolo accademico e l’abilitazione professionale, un traguardo che rappresenta un’evoluzione importante nel sistema formativo dei farmacisti italiani.
Alla cerimonia sono invitati giornalisti ed emittenti locali, che potranno assistere all’evento e intervistare i neolaureati protagonisti di questo momento storico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Nicola Lorusso al numero 337.248586.