Xylella e acqua, Amati: 'Meloni e alcuni amici miei colpevoli per mancato abbattimento delle piante infette e per i carrozzoni dei Consorzi di bonifica'



"Io non ce l'ho con la Presidente Meloni, ma lei non può venire a Bari a dire cose non vere, dimenticando che nelle sciagure della Xylella e dei Consorzi di bonifica andava a braccetto con diversi esponenti della mia coalizione. Sulla Xylella ha detto che, a causa dei mancati abbattimenti degli ulivi infetti, la distruzione si è estesa a vista d'occhio. Vero. Ma dimentica di dire che nel 2016 era lei, assieme ad alcuni esponenti autorevoli della mia coalizione, a protestare contro gli abbattimenti. Sicché io e pochi altri, allora, eravamo costretti a muoverci sotto protezione delle forze dell'ordine per sostenere il Piano Silletti, mentre lei dava manforte a chi, nel centrosinistra, stava clamorosamente sbagliando. E più o meno la stessa cosa vale per la siccità e i Consorzi di bonifica. Dice la Presidente Meloni che una delle cause della siccità sarebbe lo smantellamento dei Consorzi di bonifica" ha dichiarato, in una nota stampa il Consigliere e Assessore regionale Fabiano Amati.





"Smantellamento? È esattamente il contrario: i Consorzi sono vivi e vegeti, lottano contro i cittadini, lo Stato non si decide a sopprimerli, rappresentano l’esempio più eclatante dei carrozzoni pubblici e causano enormi sprechi d’acqua e buchi di bilancio proprio nella gestione delle risorse idriche. Sono anni che propongo l’unificazione della gestione per i diversi usi dell’acqua, così come prevede la legge europea, ma purtroppo inascoltato dalla gran parte della maggioranza e da quasi tutta l’opposizione. Infatti, in Consiglio regionale siamo sempre stati soltanto in tre a votare contro i Consorzi di bonifica, con un trasversalismo da far spavento tra maggioranza e opposizione. Ma perché bisogna fare politica dicendo cose non solo inverosimili, ma anche affette da smemoratezza? Non è più facile essere seri, dire la verità senza pregiudizi e in modo lineare, anche quando serve contestare i propri amici di coalizione? È facile stare dalla parte giusta quando il tempo ha già deciso qual era — come nel caso della Xylella — o approfittando delle dimenticanze, come nel caso dei Consorzi di bonifica" ha dichiarato ancora Fabiano Amati.