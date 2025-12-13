Addio all’avvocato Mariano Fiore: una vita tra diritto, musica e fotografia

BARI – Si è spento all’età di 71 anni l’avvocato Mariano Fiore, figura di spicco nel panorama forense barese e non solo. Penalista raffinato e leale, Fiore ha difeso politici e imprenditori, partecipando a processi di grande rilevanza, tra cui quello sul rogo del Teatro Petruzzelli.Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi prestigiosi all’interno delle istituzioni forensi: è stato consigliere e segretario dell’Ordine degli Avvocati di Bari, presidente del Consiglio di disciplina e componente del consiglio direttivo della Camera Penale di Bari. Inoltre, era socio onorario dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), a testimonianza del suo impegno nel sostenere la formazione dei giovani colleghi.Ma la vita di Mariano Fiore non si limitava alle aule di giustizia. Appassionato di musica, suonava le tastiere, e si dedicava con successo alla fotografia subacquea, ottenendo numerosi riconoscimenti.La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella comunità forense, ma anche tra quanti lo conoscevano come uomo di grande umanità, cordialità e pacatezza.«Oggi la Camera Penale di Bari piange la perdita dell’avvocato Mariano Fiore, collega già componente del nostro direttivo. Aveva ricoperto le cariche più alte delle istituzioni ordinistiche senza mai perdere cordialità, gentilezza e pacatezza», si legge in una nota ufficiale della Camera Penale.«Mi è difficile parlare di Mariano Fiore perché oggi ho perso un amico di sempre – dichiara l’avvocato Salvatore D’Aluiso, presidente