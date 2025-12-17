A Brindisi torna 'Il Natale dello Sportivo', per la prima volta in Piazza Matteotti



Conferenza stampa di presentazione della IV Edizione venerdì 19 dicembre nella sala "Mario Marino Guadalupi" di Palazzo di Città





BRINDISI - Sarà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 19 dicembre 2025 a partire dalle ore 10:30 nella sala "Mario Marino Guadalupi" del Comune di Brindisi la IV Edizione de "Il Natale dello sportivo". All’incontro con gli operatori dell’informazione, che sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso, parteciperanno l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Teodoro Scarano, il maestro Carmine Iaia, Presidente dell’A.S.C.R. "Uniti per lo sport" e il titolare del Caffè Matteotti Armando Iaia.





Sinergia di intenti quindi a Brindisi per la quarta edizione de "Il Natale dello sportivo" in programma domenica 21 dicembre 2025 che quest’anno vede l’organizzazione firmata in tandem dall’A.S.C.R. "Uniti per lo sport" del Presidente Carmine Iaia e del Caffè Matteotti di Armando Iaia e che per la prima volta approda nel "salotto buono" di Piazza Matteotti a pochissimi metri da Palazzo di città con un programma che unisce animazione per bambini e famiglie e sport, in una rassegna di prove dimostrative di discipline e opportunità di prove gratuite per i cittadini.





A partire dalle ore 10:30 prenderà vita un programma che prevede nel particolare





Animazione e tanto divertimento per i bambini a cura di QueLocura, con:

- Babbo Natale

- Casetta di Babbo Natale





Le associazioni sportive presenti in piazza saranno:

- Pugilato – a cura di Boxe Iaia Brindisi

- Pallavolo – a cura di Brams e Koru

- Ginnastica artistica – a cura di La Rosa Brindisi





Una domenica che A.S.C.R. "Uniti per lo sport" e Caffè Matteotti hanno inteso dedicare alla cittadinanza brindisina e alle famiglie per vivere il Natale alla presenza dei personaggi che ne rappresentano il simbolo e lo animano di gioia e condivisione unito come per tutte le organizzazione firmate dall’associazione presieduta dal maestro Carmine Iaia. Una occasione per veicolare lo sport come modello di un corretto e sano stile di vita favorendo l’inclusione sociale e la cultura della salute, nel corso della quale le associazioni, con dirigenti, tecnici e giovani atleti, avranno il compito di promuovere la propria realtà.