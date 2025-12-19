A Gallipoli migliaia di presenze da tutta Italia per il 'Wonder Christmas Land'



Domani e domenica spettacoli ore 16.30 e 19 per la più grande produzione teatrale del sud Italia legata al Natale





GALLIPOLI (LE) - È la più grande produzione teatrale del sud Italia legata al Natale. È il Wonder Christmas Land firmato da POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali con "Ragazzi di Via Malinconico" la cui undicesima edizione continua con gli appuntamenti di sabato 20 e domenica 21 dicembre (ingressi ore 16.30 e 19, ticket da 20 a 15 euro).





Dal 2014 a Gallipoli, ai piedi del castello angioino sul mare, ritorna in scena la magia. Nella Galleria dei Due Mari, nel centro storico della cittadina ionica, che fino al 6 gennaio 2026 si trasforma nella grande magica dimora degli elfi e di Santa Claus, grazie al nuovissimo allestimento scenografico, di stile quanto mai regale, messo su per le 30 messinscena programmate per accogliere le migliaia di presenze che ogni anno raggiungono Gallipoli da tutta Italia e non solo per assistere al Wonder Christmas Land.





Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante per il pubblico che si ritrova a scoprire, una dopo l'altra, maestose ambientazioni scenografiche animate da oltre quaranta tra attori e ballerini, interpreti di questo grande musical sul Natale.





TRA NOSTALGIA E SOGNO





Il Wonder Christmas Land 2025-2026 è dedicato alla NOSTALGIA: quella dei sogni, che rischiano di svanire a causa della superficialità contemporanea, dove i sentimenti umani vengono a volte soppressi dal bisogno di immortalare ogni istante invece di viverlo profondamente, lasciando che le emozioni mettano radici nell'anima.

Gli spettatori saranno introdotti in nuovi percorsi immersivi e interattivi, con effetti speciali di videomapping, proiezioni, ologrammi e domotica che trasformeranno la visione degli autori in puro incanto. La galleria che accoglie la grande parata iniziale dello spettacolo, quest'anno si trasforma in un maestoso salone allestito a festa, in stile assolutamente regale.





WONDER: LA MAGICA PRODUZIONE SUL NATALE





La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia nell'ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari. Il team di lavoro è guidato come sempre dagli autori di POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei "Ragazzi di Via Malinconico", con l'ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell'allestimento scenico, oltreché di costumisti d'esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.

"Da undici anni il Natale è il tempo delle meraviglie, per noi e per le migliaia di presenze che ormai raggiungono il Salento da ognidove per prendere parte al nostro sogno" dicono Greco e Treglia.

"Anche nel Wonder 2025/26, giochiamo ma facendo sul serio, sempre offrendo spunti di riflessioni su temi d'attualità. Crediamo che, anche nelle occasioni più piacevoli, trovarsi a riflettere sia necessario e opportuno, per grandi e piccini. Quest'anno affrontiamo il tema della nostalgia: quella dei sogni che rischiano di svanire, dei ricordi labili destinati a dissolversi se non li viviamo con autenticità e profondità".





I NUOVISSIMI PERCORSI E SPETTACOLI





L'OFFICINA MACCATRONICA - La slitta di Babbo Natale è in revisione prima del grande volo intorno al mondo in una sola notte! Sarà riparata per tempo? Ecco un nuovo spazio dedicato alla meccanica magica natalizia, dove gli elfi meccanici tentano disperatamente di preparare il mezzo di trasporto più importante dell'anno.

IL GIARDINO D'ARGENTO - Si raggiunge attraversando lo Specchio d'Inverno, all'interno della Serra degli Alberi di Natale (dove Babbo Natale ama passare il suo tempo coltivando alberelli che crescono già tutti decorati). Il Giardino d'Argento è un luogo inaccessibile e segreto, dove gli elfi coltivano piante giganti luminescenti che danno frutti magici: la marmellata alle fragole (che cresce direttamente nei vasetti), il frutto delle pozioni magiche, la pianta delle ciambelle... Guai a toccarne, perché l'elfo guardiano che vive nella casetta di zucchero è molto poco socievole ed è meglio lasciarlo dormire!

IL TEATRO DELLA CITTÀ DEGLI ELFI - Tutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove potranno divertirsi (e riflettere!) con un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti. Lo spettacolo affronta la nostalgia delle emozioni ridotte a semplici polaroid sterili a causa dei social e della TV che stanno sopprimendo il valore umano e spirituale di tutte le feste e belle occasioni. Protagonisti della storia saranno i Re delle Feste, che passeranno in rassegna la paura, il bullismo, la violenza dietro gli schermi e il cyberbullismo, ma anche la tolleranza, le ambizioni e soprattutto la condivisione.

L'INCONTRO CON CENERE - Prima di incontrare Babbo Natale (o la Befana), quest'anno ci si imbatte in Cenere, simpatico personaggio che farà affrontare temi come la tolleranza, la collaborazione e l'unicità di ogni individuo. L’occasione sarà data da uno scontro verbale divertente tra l'elfo della fazione Natale e l'elfo della fazione Epifania, che poi si trasformerà in collaborazione per trovare la chiave per entrare nel salone e incontrare Babbo Natale o la Befana.

I PERCORSI CONFERMATI - Tra i momenti più attesi: il Benvenuto nel Magico Salone Regale di Santa Claus con lo spettacolo che precede l'arrivo di Babbo Natale e/o della Befana; La Parata della Neve, momento più travolgente del Wonder Christmas Land con l'ingresso di tutti i personaggi tra musica, neve e sorrisi; l'Udienza con Babbo Natale (o la Befana) dove bambini e adulti avranno modo di parlare con loro in persona per raccontare esperienze e sogni. Tutti i bambini riceveranno un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni!





CALENDARIO SPETTACOLI





DICEMBRE: sabato 20 (ore 16.30 e 19), domenica 21(ore 10, 16.30 e 19), martedì 23 (ore 16.30 e 19), mercoledì 24 (ore 10).

Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 - speciale edizione "La Grande Cerimonia" (ore 16.30 e 19)

GENNAIO: giovedì 1 (ore 19), sabato 3 (ore 16.30 e 19), domenica 4 (ore 16.30 e 19), lunedì 6 (ore 16.30 e 19)

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto.

L'accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).

La durata complessiva del percorso è di circa due ore.

Ticket da 23 a 15 euro.





Tutti i dettagli su www.wonderchristmasland.it

Infocell +393296373342