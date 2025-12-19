Bari, presentati i Master universitari per i servizi sociali: formazione gratuita per i dipendenti comunali e degli Ambiti territoriali pugliesi

BARI - Si è svolta presso l’la presentazione dei Master universitari di I e II livello dedicati alla qualificazione delle professionalità impegnate nel. L’iniziativa, rivolta esclusivamente ai dipendenti dei Comuni pugliesi e degli Ambiti territoriali sociali (ATS), offre un’opportunità concreta per rafforzare competenze tecniche e capacità organizzative in un contesto normativo in continua evoluzione.

Ad aprire i lavori è stato il professor Giuseppe Moro, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, che ha evidenziato il valore strategico dell’alta formazione post-laurea come strumento a supporto delle politiche sociali locali. All’incontro hanno partecipato docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, confermando la collaborazione tra il sistema universitario pugliese, il Ministero del Lavoro e le autonomie locali.

Per l’Università di Bari Aldo Moro erano presenti la professoressa D’Angelo, delegata del Rettore, e il professor Vincenzo Bavaro, coordinatore dei Master; per l’Università del Salento le docenti Anna Maria Rizzo e Sandra De Iaco; per l’Università di Foggia il professor Giuseppe Gaballo. Ha partecipato anche Cinzia Riccardi, vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

Durante l’incontro, Romolo De Camillis, Direttore Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro, ha sottolineato come l’investimento nell’alta formazione rappresenti una leva fondamentale per il rafforzamento strutturale degli ATS e per l’erogazione di servizi di qualità, coerenti con i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Per ANCI Puglia, la presidente Fiorenza Pascazio ha dichiarato:

«Questi percorsi formativi rappresentano una risposta concreta alla forte esigenza di competenze dei nostri Comuni e degli ambiti sociali di zona. Si tratta di un’importante occasione di upskilling per i dipendenti comunali, volta a rafforzare il welfare locale e a rispondere in modo più efficace ai bisogni dei territori, grazie anche alla sinergia con gli Atenei sul piano formativo e della ricerca».

I Master sono finanziati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 e sono rivolti al personale già operante nei servizi sociali comunali.

Il Master di I livello è destinato agli operatori dei servizi sociali territoriali e punta a rafforzare le competenze delle équipe multidisciplinari, con focus su povertà, politiche per l’infanzia, adolescenza e famiglie.

Il Master di II livello è rivolto a dirigenti e funzionari con funzioni di coordinamento e mira a potenziare capacità di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato dei servizi sociali.




