A Gallipoli torna Wonder Christmas Land: il grande spettacolo del Natale nella Galleria dei Due Mari

GALLIPOLI – L’incanto del Natale torna a illuminare la città ionica con l’undicesima edizione di, la celebre produzione teatrale firmata. Dal, la Galleria dei Due Mari ai piedi del Castello angioino si trasforma nella magica casa degli elfi e di Santa Claus, grazie a un allestimento completamente rinnovato e a un cast di

Il prossimo weekend sono in programma gli spettacoli di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, con due repliche giornaliere alle 16.30 e alle 19.00.

Un viaggio teatrale nella magia del Natale

Dal 2014 Wonder Christmas Land è la più grande produzione del Sud Italia dedicata al Natale, un’esperienza immersiva e itinerante che porta il pubblico attraverso ambientazioni scenografiche sempre più imponenti, arricchite da videomapping, ologrammi, effetti speciali e interazioni dal vivo.

Per l’edizione 2025/2026 il tema centrale è la nostalgia, intesa come il desiderio autentico di vivere le emozioni anziché cristallizzarle in immagini superficiali. Un invito a riscoprire il valore dei ricordi, dei sentimenti e della condivisione.

La galleria che accoglie la tradizionale parata iniziale dello spettacolo quest’anno si trasforma in un maestoso salone regale, uno degli elementi scenografici di punta dell’intera produzione.

I nuovi percorsi tematici

L’edizione di quest’anno introduce ambientazioni completamente nuove:

L’Officina Maccatronica

La slitta di Babbo Natale è in manutenzione e gli elfi meccanici sono al lavoro per prepararla al grande viaggio. Un’area dedicata alla “meccanica magica” del Natale.

Il Giardino d’Argento

Un luogo segreto oltre lo Specchio d’Inverno, dove piante giganti luminescenti producono frutti magici. Attenzione, però: l’elfo guardiano non ama essere disturbato.

Il Teatro della Città degli Elfi

Uno spettacolo esilarante e riflessivo affronta il tema della nostalgia delle emozioni e dei rischi della vita digitale: dall’ossessione per le immagini alla perdita di spontaneità, passando per bullismo, cyberbullismo e le nuove forme di comunicazione.

L’incontro con Cenere

Prima di arrivare a Babbo Natale o alla Befana, il pubblico conoscerà Cenere, un personaggio che guida grandi e piccoli in un percorso sulla tolleranza, la collaborazione e l’unicità.

I percorsi più attesi

Tra i momenti più amati del pubblico tornano:

Il Benvenuto nel Magico Salone Regale

La spettacolare Parata della Neve

L’Udienza con Babbo Natale o la Befana, con dono finale per ogni bambino



