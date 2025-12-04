A Gallipoli torna Wonder Christmas Land: il grande spettacolo del Natale nella Galleria dei Due Mari
GALLIPOLI – L’incanto del Natale torna a illuminare la città ionica con l’undicesima edizione di Wonder Christmas Land, la celebre produzione teatrale firmata Poieofolà–CostruzioniTeatrali. Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Galleria dei Due Mari ai piedi del Castello angioino si trasforma nella magica casa degli elfi e di Santa Claus, grazie a un allestimento completamente rinnovato e a un cast di oltre quaranta attori e ballerini.
Il prossimo weekend sono in programma gli spettacoli di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, con due repliche giornaliere alle 16.30 e alle 19.00.
Un viaggio teatrale nella magia del Natale
Dal 2014 Wonder Christmas Land è la più grande produzione del Sud Italia dedicata al Natale, un’esperienza immersiva e itinerante che porta il pubblico attraverso ambientazioni scenografiche sempre più imponenti, arricchite da videomapping, ologrammi, effetti speciali e interazioni dal vivo.
Per l’edizione 2025/2026 il tema centrale è la nostalgia, intesa come il desiderio autentico di vivere le emozioni anziché cristallizzarle in immagini superficiali. Un invito a riscoprire il valore dei ricordi, dei sentimenti e della condivisione.
La galleria che accoglie la tradizionale parata iniziale dello spettacolo quest’anno si trasforma in un maestoso salone regale, uno degli elementi scenografici di punta dell’intera produzione.
I nuovi percorsi tematici
L’edizione di quest’anno introduce ambientazioni completamente nuove:
L’Officina Maccatronica
La slitta di Babbo Natale è in manutenzione e gli elfi meccanici sono al lavoro per prepararla al grande viaggio. Un’area dedicata alla “meccanica magica” del Natale.
Il Giardino d’Argento
Un luogo segreto oltre lo Specchio d’Inverno, dove piante giganti luminescenti producono frutti magici. Attenzione, però: l’elfo guardiano non ama essere disturbato.
Il Teatro della Città degli Elfi
Uno spettacolo esilarante e riflessivo affronta il tema della nostalgia delle emozioni e dei rischi della vita digitale: dall’ossessione per le immagini alla perdita di spontaneità, passando per bullismo, cyberbullismo e le nuove forme di comunicazione.
L’incontro con Cenere
Prima di arrivare a Babbo Natale o alla Befana, il pubblico conoscerà Cenere, un personaggio che guida grandi e piccoli in un percorso sulla tolleranza, la collaborazione e l’unicità.
I percorsi più attesi
Tra i momenti più amati del pubblico tornano:
- Il Benvenuto nel Magico Salone Regale
- La spettacolare Parata della Neve
- L’Udienza con Babbo Natale o la Befana, con dono finale per ogni bambino
Lavorazione e artigianato
La costruzione di Wonder Christmas Land inizia ogni estate con un grande laboratorio di scenografia. Le strutture, in gran parte realizzate in cartapesta, nascono dalla creatività degli artigiani dei Ragazzi di Via Malinconico, insieme a decoratori, scenografi e costumisti che lavorano per mesi alla realizzazione del progetto.
“Da undici anni il Natale è il tempo delle meraviglie” affermano gli autori Roberto Marius Treglia e Alberto Greco. “Ogni anno cerchiamo di emozionare e far riflettere, affrontando temi attuali senza rinunciare alla magia”.
Calendario spettacoli
Dicembre
-
Sabato 6: ore 16.30 e 19
-
Domenica 7: ore 16.30 e 19
-
Lunedì 8: ore 16.30 e 19
-
Sabato 13: ore 16.30 e 19
-
Domenica 14: ore 16.30 e 19
-
Sabato 20: ore 16.30 e 19
-
Domenica 21: ore 10, 16.30 e 19
-
Martedì 23: ore 16.30 e 19
-
Mercoledì 24: ore 10
-
26, 27, 28 dicembre – Speciale “La Grande Cerimonia”: ore 16.30 e 19
Gennaio
-
Giovedì 1: ore 19
-
Sabato 3: ore 16.30 e 19
-
Domenica 4: ore 16.30 e 19
-
Lunedì 6: ore 16.30 e 19
Consigliata la prenotazione: www.wonderchristmasland.it/tickets
Informazioni utili
-
Accesso da Piazzetta dei Musicisti, ai piedi del Castello
-
Durata percorso: circa 2 ore
-
Ticket: 15–23 euro
-
Info: +39 329 6373342
-
Sito web: www.wonderchristmasland.it