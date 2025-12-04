Maltempo, Puglia e Basilicata sotto pioggia battente: scuole chiuse e allerta arancione

BARI - La giornata di oggi, 4 dicembre, segna il momento più intenso dell’ondata di maltempo che da ieri sta investendo Puglia e Basilicata. Dalla notte, una serie di piogge torrenziali ha colpito entrambe le regioni, provocando allagamenti, difficoltà alla circolazione e numerosi disagi nei centri abitati.In molte località sono già stati superati i 70 millimetri di pioggia, e in alcune aree si viaggia verso i 100 millimetri, una quantità normalmente accumulata nell’arco di un mese intero. Le precipitazioni, spesso continue e intense, hanno rapidamente messo sotto pressione i sistemi di drenaggio e le vie di comunicazione.La Protezione Civile ha confermato anche per oggi l’allerta arancione, mentre diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Le amministrazioni invitano la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a prestare massima attenzione nelle zone soggette ad allagamenti o smottamenti.Secondo le previsioni, nelle prossime ore il maltempo continuerà a insistere sul territorio, con possibilità di forti acquazzoni fino al primo pomeriggio, prima di una graduale attenuazione dei fenomeni.Le autorità restano in monitoraggio costante sulla situazione, pronte a intervenire in caso di ulteriori criticità.