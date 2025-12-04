Carmen, una donna dal cuore ribelle Bizet in un’inedita «mise en espace»
Progetto dell’Orchestra Suoni del Sud con Angela Bonfitto nel celebre ruolo
L’ardente e sfrontata sigaraia corteggiata da tutti, iconica figura femminile di una delle opere liriche più rappresentate al mondo, è al centro dell’omaggio che l’Orchestra Suoni del Sud propone nel 150esimo anniversario della morte di Georges Bizet con lo spettacolo «Il cuore ribelle di Carmen», in scena domenica 7 dicembre, alle ore 19.15, al Teatro van Westerhout di Mola di Bari per la stagione dell’Agìmus diretta da Piero Rotolo.
Dedicato alla più amata eroina del melodramma, donna dal carattere forte e indipendente che sceglie di essere fedele prima di tutto a se stessa, l’allestimento è un’originale rivisitazione della «Carmen» di Bizet ispirata al racconto di Mérimée e al libretto dell’opera firmato dalla coppia Meilhac-Halévy.
Tutto si muove intorno al geloso brigadiere Don José che uccide la sigaraia di Siviglia e che, in questa inedita «mise en espace» con le musiche del compositore francese, narra la storia di Carmen dalla cella nella quale è stato rinchiuso attraverso la voce recitante di Cristian Levantaci. È il racconto dal punto di vista di chi ha amato fino alle estreme conseguenze una donna libera e indipendente, diventata il simbolo della lotta contro la violenza di genere. Così, come in un sogno doloroso, riappaiono in scena tutti i protagonisti della storia. Una vicenda scandalosa e immorale, come la volle Bizet, autore di uno dei melodrammi ancora oggi tra i più rappresentati in assoluto, adesso nelle mani di Alfredo Stillo, direttore alla guida dell’Orchestra Suoni del Sud.
In scena, nel ruolo di Carmen, il mezzosoprano Angela Bonfitto, mentre Leonardo Gramegna veste i panni di Don Josè cantante. Completano il cast, Arturo Espinosa nelle vesti del torero Escamillo, Libera Granatiero in quelli dell’innocente Micaela e Carmen De Pasquale e Federica Coco nei ruoli delle zingare Frasquita e Mercedes. Tutti protagonisti di questa storia di zingari e fuorilegge, contrabbando e tradimenti, prepotenza ed emancipazione, di amore e morte.
Info e prenotazioni 368.568412 e 393.9935266. Biglietti su Vivaticket all’indirizzo https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-cuore-ribelle-di-carmen/282773
