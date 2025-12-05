A Grottaglie il Quartiere delle Ceramiche accende il Natale

GROTTAGLIE (TA) - A Grottaglie il Natale si accende domenica 7 dicembre con l’inaugurazione del grande Albero Luminoso, dono elargito alla città dall’Associazione di Promozione Sociale Nura, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo e il Centro Diagnostico IGEA. L’accensione del tradizionale simbolo, fissata alle ore 19 in via Crispi presso la Scalinata dei Ceramisti, rappresenta il gesto simbolico che dà il via alla Christmas Edition del Festival della Ceramica, dopo il successo dell’edizione estiva “numero zero”, capace di attrarre migliaia di visitatori e valorizzare il quartiere a livello nazionale. Interverranno la presidente dell’Aps Nura Sandra Santoro; il Direttore Generale della Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo Giuseppe Natale; la Direttrice del Centro Diagnostico IGEA di Grottaglie e Ceglie Messapica Vincenza Pierri; il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Grottaglie Ida De Carolis, accompagnati da un intervento musicale che inaugurerà la stagione delle festività nella bellissima città della provincia tarantina.

Dal 19 al 22 dicembre, il Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie si trasformerà in un villaggio diffuso di luci, arte e atmosfere natalizie. L’apertura ufficiale della “Christmas Edition” del Festival della Ceramica di Grottaglie è prevista per il 19 dicembre alle ore 18, in via Santa Sofia, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e di Giuseppe Quaranta, titolare dello storico deposito di materiali per ceramisti Colorobbia, sostenitore del nuovo Villaggio di Babbo Natale. Nel cuore del rione dell’arte figulina, il Villaggio di Babbo Natale accoglierà i bambini con la consegna delle letterine ogni sera (18-20.30) e la mattina del 20, 21 e 22 dicembre (10-30–12.30). Il ricco programma di spettacoli della “Christmas Edition” animerà poi le vie del quartiere con trampolieri, zampognari, performer teatrali, street band, elfi e Babbo Natale. Tra le prime anticipazioni degli show: il ritorno della compagnia Duo di Due – Storie di Cantastorie, che il 21 dicembre proporrà due spettacoli di teatro-narrazione alle 10:45 e 11:45. Previsti inoltre interventi musicali e piccoli momenti di teatro urbano che saranno svelati nei prossimi giorni.

Spazio anche ai laboratori esperienziali di ceramica, organizzati nelle botteghe storiche, negli atelier contemporanei e nelle masserie: percorsi pensati per bambini, curiosi e appassionati, con attività aggiornate quotidianamente sul sito ufficiale del Festival. Tale attività formativa, ispirata al Natale, avverrà sotto la guida dei maestri e maestre del settore. La partecipazione dell’Associazione Torniamo APS, presieduta dal maestro Fabio Lenti, garantirà attività creative inclusive e accessibili, pensate per coinvolgere persone di ogni età e abilità.

Non mancheranno le degustazioni dei prodotti tipici natalizi integrati con versioni enogastronomiche gourmet, con relativa distribuzione nei punti food indicati nella piantina ufficiale in arrivo. Il momento socialmente più alto della versione natalizia del Festival della Ceramica di Grottaglie avverrà il 22 dicembre, alle ore 19, quando il quartiere artigianale ospiterà l’Asta di Beneficenza a favore del progetto “Le orecchiette che vorrei”, che sostiene ragazzi autistici e le loro famiglie attraverso attività creative, educative e inclusive. A guidare l’iniziativa sarà Giuseppe Primicerio, referente del progetto e promotore dei laboratori dedicati ai giovani coinvolti. In asta, opere uniche donate dai ceramisti del quartiere. La manifestazione si completerà con i tour guidati della Pro Loco Grottaglie, tra botteghe, storie e architetture, prenotabili tramite Francesca Frisa (349 539 9698). La Christmas Edition del Festival della Ceramica conferma così la vocazione della città di Grottaglie a unire tradizione ceramica, comunità e spirito natalizio.

Organizzazione e collaborazioni

La Christmas Edition del Festival della Ceramica di Grottaglie è organizzata dall’associazione culturale Nura APS, sotto la guida della presidente Sandra Santoro, con il patrocinio del Comune di Grottaglie guidato dal sindaco Ciro D’Alò e di Aeroporti di Puglia con il presidente Antonio Maria Vasile. La rassegna è sostenuta da Rosa Creazioni di Giuseppe Rosa, storica bottega radicata nel territorio. Collaborano alla realizzazione la Pro Loco Grottaglie, l’Associazione Torniamo APS e la Cooperativa Sociale San Bernardo con il progetto “Le Orecchiette che Vorrei”. Sostegno e compartecipazione al progetto di un nutrito numero di maestri ceramisti dell’antico Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, e di attività commerciali del territorio.