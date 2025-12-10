A Rocchetta Sant’Antonio un intero paese diventa Presepe Vivente

ROCCHETTA SANT’ANTONIO – Sabato 27 e domenica 28 dicembre, Rocchetta Sant’Antonio darà vita all’edizione più suggestiva del suo Presepe Vivente, trasformando l’intero borgo in una fedele rievocazione dell’antica Betlemme. Vicoli, case in pietra, piazzette e scorci del centro storico diventeranno scenografie naturali in un percorso teatralizzato curato nei dettagli: scene, luci, ambientazioni e costumi saranno protagonisti di un viaggio immersivo nella Natività, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

Il Presepe Vivente rappresenta il cuore del calendario del Natale a Rocchetta, ma il programma di iniziative avviato nei giorni scorsi e ricco di appuntamenti proseguirà fino al prossimo 10 gennaio. Tra laboratori creativi per bambini e adulti, libri, spettacoli, musica e momenti di comunità, il borgo si prepara a vivere un periodo festivo intenso e partecipato.

Libri e spettacoli

Uno degli eventi di maggior rilievo è in programma venerdì 19 dicembre, alle 19.30, presso la Chiesa San Giovanni Battista, con lo spettacolo e la presentazione del libro Revolucionaria di Lavinia Mancusi. Attraverso un coinvolgente teatro-canzone eseguito con musica dal vivo, l’autrice racconta la vita, la voce e le battaglie di tre icone del folk sudamericano: Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas.

Il Premio Mariateresa Di Lascia

Sabato 20 dicembre, alle 19.30, verrà inaugurata la nuova edizione del prestigioso Premio Mariateresa Di Lascia. Domenica 21 dicembre, allo stesso orario e nella stessa sede, sono previsti due appuntamenti: la presentazione del libro Acquasale di Gerardo Fascia e uno spettacolo di Luciano Castelluccio.

Il Natale solidale

Lunedì 22 dicembre, alle 10.30, il Centro Polifunzionale ospiterà la “Tombolata solidale con i bambini” a cura del SAI di Rocchetta. Alle 18.30, il borgo si animerà con la musica de “Le zampognare della Città di Padre Pio”, che attraverseranno il centro storico con melodie natalizie della tradizione.

Gli appuntamenti verso il Presepe Vivente

Il 26 dicembre la piazza ospiterà una serata musicale dalle 21 con Cartoon Dance, Dj Jump e Nadia Singer.

Il 27 e 28 dicembre, l’atteso Presepe Vivente accoglierà visitatori provenienti da tutta la provincia, consolidandosi come una delle rappresentazioni più affascinanti e partecipate del territorio dauno.

Un lungo Natale fino al 10 gennaio

Il cartellone proseguirà con numerose iniziative. Il 29 dicembre, alle 10.30, spazio al laboratorio “Biscottando” nel Centro Polifunzionale e, alle 20, alla Chiesa Madre, lo spettacolo “Candelight Cine Music”.

Il 30 dicembre sarà dedicato al grande show del Circo con il Gruppo Riva.

Il 2 gennaio andrà in scena un nuovo appuntamento del Premio Mariateresa Di Lascia, mentre il 3 gennaio, alle 17.30, nella Chiesa San Giovanni Battista, verrà presentato il libro di poesie di Michele Di Domenico Pensieri tra le dita.

Il 6 gennaio Rocchetta vivrà una giornata dell’Epifania spettacolare con l’arrivo della Befana alle 17.30, la distribuzione delle caramelle, trampolieri e uno show di bolle e fuoco.

Il 10 gennaio, alle 17.30, sempre nella Chiesa San Giovanni Battista, la conferenza “Conversando di Storia – Confraternite e comunità a Rocchetta Sant’Antonio tra memoria e futuro”, con l’intervento di Pasquale Bonnì, chiuderà ufficialmente il lungo ciclo di eventi.

Rocchetta Sant’Antonio si conferma così un borgo capace di unire tradizione, cultura e comunità, offrendo un Natale diffuso e partecipato, ricco di emozioni e identità.