Andria, Natale 2025: inaugurate le antiche scuderie del Palazzo Ducale con “Exploring Federico”

BARI - Le antiche scuderie del Palazzo Ducale di Andria tornano a vivere e fino al 6 gennaio 2026 ospitano la mostra immersiva, un viaggio multisensoriale alla scoperta di Federico II di Svevia, lo “stupor mundi” che illuminò il Mediterraneo.

La mostra, promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Puglia, trasforma le scuderie in un percorso interattivo che coinvolge tutti e cinque i sensi. I visitatori possono ammirare proiezioni e architetture di luce che trasformano le pareti in scenari narrativi, ascoltare paesaggi sonori che uniscono laude medievali e sound design contemporaneo, percepire fragranze di resine, agrumi e profumi creati ad hoc ispirati a Federico II, toccare superfici interattive e installazioni che riproducono la matericità della pietra e delle manifatture medievali e gustare corner gastronomici e degustazioni della tradizione pugliese.

La mostra vuole avvicinare giovani e visitatori alla figura storica di Federico II, facendo di Andria un punto di partenza per conoscere il patrimonio federiciano fino a Castel del Monte e trasmettendo cultura e storia attraverso esperienze immersive e sensoriali.

Tra gli eventi collaterali, il 6 dicembre è prevista la visita del sindaco di Jesi, città natale di Federico II, mentre il 7 dicembre ci sarà un corteo medievale nel centro storico. Il 20 dicembre si terrà il Concerto medievale “Il trio federiciano”, il 27 dicembre e il 3 gennaio laboratori per bambini intitolati “La corona di Federico II”, e il 28 dicembre una visita guidata “Andria Sotterranea”.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, con ultimo ingresso alle 20:00. I biglietti costano 8 euro intero, 5 euro ridotto per under 25 e over 65, mentre l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 6 anni. Per le prime domeniche del mese, il 7 dicembre e il 4 gennaio, è previsto un ingresso simbolico di 1 euro previa prenotazione. Le informazioni e le prenotazioni sono disponibili su exploringfederico.eventbrite.it e sui social Facebook e Instagram @exploringfederico.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, le scuderie del Palazzo Ducale diventano così il cuore pulsante di un Natale diverso: un Natale di luce, sapere e bellezza, dove il Medioevo si rivela tempo di grandi progressi e il passato, se vissuto con i sensi, diventa consapevolezza e futuro di pace.