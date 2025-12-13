Adelfia, il presidio riabilitativo Rehcura entra nella rete formativa della Scuola di Medicina dell’Università di Bari

ADELFIA - Si è svolta questa mattina ad Adelfia, presso le sale di Rehcura in traversa di via Fieno, la cerimonia che sancisce l’ingresso del presidio riabilitativo adelfiese nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitativa” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, diretta dal professor Maurizio Ranieri.

L’ingresso del Centro nel network universitario offrirà ai laureati in Medicina la possibilità di completare la propria specializzazione direttamente presso Rehcura, rappresentando un’importante opportunità formativa per gli aspiranti fisiatri.

“Nei quattro anni di specializzazione è fondamentale confrontarsi con strutture esterne che arricchiscano il percorso del medico specializzando, permettendo di acquisire competenze sulle disabilità, sulla diagnosi funzionale e sul progetto riabilitativo multidisciplinare,” ha spiegato il professor Ranieri durante l’evento. “Questa partnership rappresenta un valore aggiunto anche per le celebrazioni dei cento anni dell’Università di Bari.”

L’accreditamento alla rete formativa è stato ufficializzato con Decreto Dirigenziale del MUR n. 1268 del 23 settembre 2025. Il Centro Rehcura, attivo da sei anni, offre prestazioni riabilitative ambulatoriali, residenziali e domiciliari nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e della rete ASL Bari.

“La nostra missione è sempre stata quella di elevare gli standard di qualità dei servizi offerti ai pazienti, mantenendo alto il livello scientifico,” ha dichiarato la dottoressa Laura Belinda Rizzo, Responsabile Sanitario del centro. “Accogliere gli specializzandi significa condividere la quotidianità della cura e contribuire alla formazione di nuovi professionisti, secondo le linee guida e le indicazioni delle società scientifiche.”

Marco Bonerba, Direttore della struttura, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Per un centro giovane come il nostro, entrare nella rete formativa dell’Università di Bari rappresenta un motivo di grande orgoglio e un passo avanti verso l’eccellenza nella cura del paziente.”

Questa partnership segna un importante traguardo per Rehcura e rafforza il legame tra il mondo accademico e la pratica riabilitativa sul territorio, offrendo ai futuri fisiatri un’esperienza concreta e multidisciplinare.