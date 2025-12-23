Bari Centrale: riapre l’asse centrale di via Sparano con pavimentazione storica recuperata

BARI – Da oggi è nuovamente percorribile l’asse centrale di via Sparano, all’inizio di Piazza Aldo Moro, davanti alla Stazione di Bari Centrale. La nuova pavimentazione coniuga antico e moderno: durante gli scavi è stato infatti rinvenuto l’antico basolato, recuperato e riposato a terra.

L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prosegue con la riqualificazione delle aree verdi nell’area nord della piazza, rendendo più fruibile e piacevole uno dei punti più vissuti e trafficati della città.

Il cantiere, avviato lo scorso aprile, ha portato alla luce una complessa stratificazione archeologica di Bari, in una zona finora poco conosciuta. Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza e il Comune, eventuali rallentamenti sono stati superati, consentendo oggi la riapertura dell’asse centrale.

Sono in fase di completamento le finiture per restituire completamente ai cittadini l’area attualmente recintata.