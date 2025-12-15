Agapē Gospel Collective porta il “Christmas Concert 2025” in Puglia: tre serate tra Bari, Acquaviva delle Fonti e Taranto

BARI - La magia del gospel internazionale arriva in Puglia con ilfirmato, il coro londinese multilingue che unisce voci e culture in un abbraccio universale. L’evento, organizzato dacon la direzione artistica die promosso dalnell’ambito dell’Avviso Consiglio Aperto, offre al pubblico un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia attraverso energia e potenza musicale.

L’ensemble sarà protagonista di tre serate straordinarie: il 19 dicembre a Bari presso AncheCinema, il 20 dicembre ad Acquaviva delle Fonti al Teatro Luciani e il 21 dicembre a Taranto nell’Auditorium del Salina Hotel.

Fondato a Londra da Nicole Thalia e Libby Key, l’Agapē Gospel Collective è oggi uno dei cori più affermati d’Europa. I suoi membri hanno collaborato con artisti del calibro di Tom Jones, Justin Timberlake, Demi Lovato, Take That, Marco Mengoni, Giorgia e Giuliano Sangiorgi, e sono stati citati dal New York Times. Tra le esibizioni più prestigiose si ricordano quelle per la Famiglia Reale Britannica, inclusi il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle (2018), la celebrazione per la nascita di Archie (2019) e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II (2022).

Il Christmas Concert 2025 promuove valori di inclusione, coesione e dialogo tra culture, stimolando il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo e trasformando la musica in uno strumento di cittadinanza attiva. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete culturale pugliese, promuovendo non solo spettacoli dal vivo ma anche la cultura come spazio collettivo di crescita, partecipazione e identità.

Gli spettacoli inizieranno alle 20:30 (porte aperte dalle 19:30). I biglietti sono disponibili su Vivaticket per la data di Bari, 18Months per la data di Acquaviva delle Fonti e TicketOne per la tappa di Taranto.

Per informazioni e prenotazioni: Sito ufficiale Agapē Gospel Collective

Link diretto per i biglietti: https://boborecords.it/agape-gospel-collective-2025/



