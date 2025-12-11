AGENAS: Il De Bellis primo in Puglia e tra i primi in Italia per le cure chirurgiche dei tumori gastrointestinali
CASTELLANA GROTTE – L’Irccs Saverio De Bellis di Castellana Grotte si conferma eccellenza pugliese e nazionale per le cure chirurgiche dei tumori gastrointestinali. È quanto emerge dal Piano Nazionale Esiti (PNE) aggiornato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e recentemente presentato a Roma.
Secondo i dati, il De Bellis è al primo posto in Puglia per il numero di interventi chirurgici su tumori del tubo digerente e del pancreas e si colloca al terzo posto in Italia per gli interventi sul cancro al colon, sia con approccio tradizionale sia mini-invasivo (laparoscopia o robot), dopo il Gemelli di Roma e l’Università di Pisa.
Eccellenti risultati riguardano anche:
- Tumore del retto: sesto posto in Italia per interventi chirurgici, quarto per chirurgia mini-invasiva.
- Cancro allo stomaco: quarto posto nazionale.
- Tumore al pancreas: undicesimo posto.
- Cancro all’esofago: primo posto nel Sud Italia.
Il direttore scientifico, prof. Gianluigi Giannelli, sottolinea il legame tra chirurgia e ricerca: “La chirurgia oncologica è integrata in numerosi progetti scientifici i cui risultati hanno rilevanza internazionale. Gli eccellenti risultati sono frutto della collaborazione tra ricercatori, chirurghi, oncologi e gastroenterologi, e nuove innovazioni sono attese con il prossimo anno.”
Anche il presidente del CIV, Enzo Delvecchio, evidenzia la crescita della struttura: “In soli due anni il volume di interventi chirurgici si è più che raddoppiato. Questo dimostra che quantità e qualità possono coesistere grazie all’impegno straordinario di chirurghi, anestesisti e personale medico e infermieristico. Sapere che il nostro Istituto primeggia in Puglia e figura tra i più performanti in Italia è motivo di grande orgoglio e rappresenta un esempio virtuoso della sanità regionale.”
Il De Bellis si conferma così un fiore all’occhiello della sanità pugliese, capace di coniugare eccellenza clinica, innovazione tecnologica e ricerca scientifica di alto livello.