AGENAS: Il De Bellis primo in Puglia e tra i primi in Italia per le cure chirurgiche dei tumori gastrointestinali

CASTELLANA GROTTE – L’Irccs Saverio De Bellis di Castellana Grotte si conferma eccellenza pugliese e nazionale per le cure chirurgiche dei tumori gastrointestinali. È quanto emerge dal Piano Nazionale Esiti (PNE) aggiornato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e recentemente presentato a Roma.

Secondo i dati, il De Bellis è al primo posto in Puglia per il numero di interventi chirurgici su tumori del tubo digerente e del pancreas e si colloca al terzo posto in Italia per gli interventi sul cancro al colon, sia con approccio tradizionale sia mini-invasivo (laparoscopia o robot), dopo il Gemelli di Roma e l’Università di Pisa.

Eccellenti risultati riguardano anche:

“Questi numeri sono significativi, ma non raccontano tutta la realtà – spiega il dott. Leonardo Vincenti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale – La casistica del De Bellis proviene da una singola unità operativa con 38 posti letto, a differenza di altre strutture nazionali che sommano più divisioni e bacini d’utenza molto più ampi. La degenza media è inferiore alla media nazionale, con vantaggi per il paziente e per la sostenibilità del sistema sanitario. Anche la mortalità a 30 e 90 giorni post-intervento è al di sotto della media nazionale, indice di qualità delle prestazioni.”

Il direttore scientifico, prof. Gianluigi Giannelli, sottolinea il legame tra chirurgia e ricerca: “La chirurgia oncologica è integrata in numerosi progetti scientifici i cui risultati hanno rilevanza internazionale. Gli eccellenti risultati sono frutto della collaborazione tra ricercatori, chirurghi, oncologi e gastroenterologi, e nuove innovazioni sono attese con il prossimo anno.”

Anche il presidente del CIV, Enzo Delvecchio, evidenzia la crescita della struttura: “In soli due anni il volume di interventi chirurgici si è più che raddoppiato. Questo dimostra che quantità e qualità possono coesistere grazie all’impegno straordinario di chirurghi, anestesisti e personale medico e infermieristico. Sapere che il nostro Istituto primeggia in Puglia e figura tra i più performanti in Italia è motivo di grande orgoglio e rappresenta un esempio virtuoso della sanità regionale.”

Il De Bellis si conferma così un fiore all’occhiello della sanità pugliese, capace di coniugare eccellenza clinica, innovazione tecnologica e ricerca scientifica di alto livello.