Natale a Rutigliano: sabato 13 dicembre l’accensione dell’albero in piazza XX Settembre

RUTIGLIANO - Rutigliano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario natalizio: l’accensione dell’albero di Natale in piazza XX Settembre, in programma sabato 13 dicembre alle ore 19.30. L’evento rappresenta uno dei momenti più partecipati del “Natale a Rutigliano”, rassegna inaugurata nei giorni scorsi in concomitanza con la festività di San Nicola, patrono della città.

A rendere ancora più suggestiva la cerimonia sarà lo spettacolo di danza aerea “Semi di Pace, Voli di Luce”, una produzione originale firmata ResExtensa | Porta d’Oriente e creata appositamente per la città. La performance trae ispirazione dai simboli identitari di Rutigliano – la terra, l’argilla e l’uva – e combina danza contemporanea, danza aerea, acrobatica, coreografie con il fuoco, testi originali e musiche elaborate ad hoc. Un racconto visivo e poetico concepito come un dono alla comunità, capace di esaltare la magia della luce e lo spirito del Natale.

Il fine settimana che accompagna l’evento è stato ribattezzato “Christmas in the Air – Un Weekend di musica e sapori”, iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione Protezione Civile di Rutigliano. Sabato 13 dicembre, oltre all’accensione dell’albero e allo spettacolo di danza aerea, sono previsti mercatini, degustazioni di prodotti enogastronomici e, soprattutto, l’apertura della Casa di Babbo Natale, da sempre una delle attrazioni più amate dai più piccoli.

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 17.00, il centro storico si trasformerà nel “Borgo Disney”, animato dai personaggi più iconici del celebre universo cinematografico, pronti a incontrare i bambini e scattare con loro foto ricordo. L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita dalle luci, dai colori e dalla musica: in programma l’esibizione itinerante dell’associazione Fare Musica e, in serata, il concerto de I Penisola in piazza XX Settembre.

Un weekend ricco, variopinto e pensato per tutte le età, da vivere insieme nel cuore della città per celebrare l’arrivo del Natale.