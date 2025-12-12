Al Teatro Piccinni l’anteprima assoluta di “Equilibrio Dinamico: Capitolo XV”

Nuovo appuntamento con la grande danza contemporanea per Umano Collettivo, la stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Bari organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, il Teatro Piccinni ospita in anteprima assoluta “EQUILIBRIO DINAMICO: Capitolo XV – (LA)HORDE / JILL CROVISIER. Sguardi internazionali sul repertorio contemporaneo”, una nuova produzione di Equilibrio Dinamico Dance Company, compagnia pugliese riconosciuta in Europa per la qualità delle sue creazioni.

Lo spettacolo propone due coreografie firmate da protagonisti della scena internazionale. La prima, “People Used to Die”, è un rework 2025 del collettivo francese (LA)HORDE — Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel e Céline Signoret — noto per il suo approccio innovativo alla danza contemporanea. La seconda, “Mahalaga Landscapes”, è firmata dalla coreografa lussemburghese Jill Crovisier, artista di riferimento nel panorama europeo.

“People Used to Die”, riallestimento dell’opera Avant les gens mouraient creata nel 2014 per l’École de danse contemporaine de Montréal, esplora l’universo del movimento Mainstream Hardcore, reinterpretando l’energia e l’intensità di Hardjump, Hakken della scena gabber e Jumpstyle. Ne emerge una composizione coreografica che riflette sulle dinamiche della comunità, sulla disciplina e sulla fisicità estrema come forma di rito contemporaneo.

“Mahalaga Landscapes” nasce come progetto site-specific per Esch-sur-Alzette Capitale Europea della Cultura 2022. La coreografia si ispira alla riserva naturale della città natale di Crovisier e al suo passato industriale, trasformando lo spazio scenico in un paesaggio emotivo e simbolico. Il risultato è un rito collettivo che propone un ritorno alla terra, alla corporeità essenziale e agli istinti tribali che definiscono la relazione tra l’essere umano e l’ambiente.

Il cast riunisce i danzatori della compagnia in due organici differenti, dando vita a un ensemble dinamico e transgenerazionale. Per il pubblico barese, si tratta di un’occasione per incontrare due visioni coreografiche di forte intensità, inserite nel percorso di crescita internazionale di Equilibrio Dinamico e nella sua continua ricerca di nuovi linguaggi del contemporaneo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Puglia Culture al link:

https://www.pugliaculture.it/evento/people-used-to-die-mahalaga-landscapes/