Al via a Crispiano la Mostra di Artigianato, domenica 14 dicembre l'inaugurazione



CRISPIANO (TA) - Al via la tradizionale Mostra di Artigianato che vedrà esposte, presso la Chiesa Vecchia di Santa Maria, in Viale Unità d'Italia a Crispiano, le opere creative prodotte dai soci dell'Associazione Minerva, settore Università del Tempo Libero e del Sapere, e dell'Associazione S.D.C. Aps Ets Telos.





L’inaugurazione è prevista alle ore 10.00 di domenica 14 dicembre; in seguito la Mostra di Artigianato sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, fino a domenica 21 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (info 3208059227).





Questa quarta edizione dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crispiano e con il supporto del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets e della Uisp Taranto, è inserita nel cartellone degli eventi natalizi di "Crispiano Creativa '25".





La Mostra di Artigianato si propone di valorizzare i talenti dei soci nell'arte del ricamo, del disegno, della fotografia e nella realizzazione di oggettistica in legno, vinili, alluminio e altri materiali; è l'occasione per conoscere e apprezzare preziosi manufatti, frutto di un impegno certosino ed espressione dell'estro artistico degli autori.





In occasione della mostra sarà anche possibile acquistare, al simbolico prezzo di 1,00 euro, un biglietto per la lotteria natalizia organizzata da Telos, con tanti bei premi in palio messi a disposizione da alcune attività commerciali del paese, in alternativa i biglietti sono reperibili anche presso il negozio Pantofolea sito in Corso Umberto a Crispiano.





L’iniziativa è un ulteriore occasione di condivisione offerta dai soci dell'Università Minerva, nata undici anni fa, i quali, oltre a frequentare con piacere gli incontri culturali, coltivano svariati e interessanti hobby.





L'associazione Telos, nata nel 2017, con questa mostra continua le attività previste nelle finalità sociali, che prevedono l'organizzazione di corsi di artigianato, di mercatini e di eventi vari, nonché la collaborazione con altre realtà associative, locali e provinciali.



