Taranto, presentazione del libro 'Soprassediaamo! Franco e Cicccio story' di Gordiano Lupi per 'Cinemarcord II Edizione'



TARANTO - Domenica 14 dicembre 2025, presso il Foyer Teatro Orfeo di Taranto a partire dalle ore 10:30, si parlerà di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con la presentazione del libro "Soprassediaamo! Franco e Cicccio story" di Gordiano Lupi. L'evento fa parte di "Cinemarcord II Edizione", a cura dell'associazione di promozione sociale La Bottega delle idee ETS e del Cinema Teatro Orfeo, dove protagoniste sono le coppie del cinema italiano raccontate attraverso le immagini e analizzate dalla critica.





Un progetto artistico innovativo per parlare di cinema, suddiviso in tre appuntamenti, da tenersi mensilmente la domenica mattina nel foyer del Teatro Orfeo di Taranto, dedicati al ricordo di alcuni dei protagonisti della commedia italiana.





Un viaggio nell’universo filmico, nella finzione cinematografica e nei suoi linguaggi ammalianti che permetterà di avviare delle "Conversazioni sul cinema italiano".





Attraverso questa proposta culturale si vuole incoraggiare un modello di socializzazione e aggregazione, che porti il cittadino a condividere alcuni momenti della quotidianità.





Nel corso degli appuntamenti è previsto anche un Breakfast dating, dove il rito della colazione incontra la socializzazione e la cultura, invogliando i partecipanti a rivitalizzare il borgo tarantino.





L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.





Il 19 ottobre 2025 c’era stata l’inaugurazione di questo secondo ciclo della rassegna con Fernandel e Gino Cervi e la presentazione del libro "Fernandel e Gino Cervi, il cinema, l’amicizia e la buona tavola" di D. Palattella. Mentre domenica 9 novembre 2025 Totò e Peppino, con la presentazione del libro "Peppino De Filippo, tra palcoscenico e cinepresa" di Ciro Borrelli.