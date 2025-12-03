Alla scoperta dei dolci natalizi regionali con Renato Ardovino





Si accendono e brillano le luci di Natale nella torteria di Renato Ardovino! Arriva “IL DOLCE NATALE DI RENATO”, in onda su Food Network canale 33 dal 4 dicembre ogni giovedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

Direttamente dalla sua elegante pasticceria di Battipaglia, il maestro pasticciere e pioniere del cake design ci presenterà deliziose creazioni natalizie. Accompagnando le sue preparazioni con trucchi e consigli utili, senza tralasciare la qualità degli ingredienti e la ricerca dei prodotti migliori, in ogni puntata il raffinato pastry chef ci farà conoscere un dolce della tradizione regionale – come le cartellate pugliesi, il parrozzo abruzzese, il buccellato siciliano o i mostaccioli napoletani – oltre ad una spettacolare sorpresa, tutta da gustare. Perché quando l’arte della pasticceria incontra la tradizione, assistiamo alla nascita di veri capolavori.

“IL DOLCE NATALE DI RENATO” è prodotto da Jumpcutmedia, per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 33. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.



