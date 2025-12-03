Angelina Mango, il ritorno live con ''Nina canta nei teatri''

Il 16 ottobre Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa l’album caramé (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy): “15 tracce +1” che la cantautrice ha voluto condividere con il pubblico e che raccontano i suoi ultimi 12 mesi, i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più personali e intime.

Allo stesso modo oggi, senza preavviso e con gioia arriva l’annuncio di NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale - prodotto da Live Nation - quasi necessario, per proseguire questo percorso di condivisione e sincerità, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in 10 tappe toccherà le principali città italiane: la cantautrice è attesa a Napoli , Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.

E da venerdì 5 dicembre - in concomitanza con l’apertura della general sale di NINA CANTA NEI TEATRI - l’album caramé sarà disponibile anche formato fisico, esclusivamente in una forma che sottolinea il valore personale di questo album per Angelina: per CD e vinile ha pensato, infatti, a una edizione limitata e autografata, arricchita da un booklet che raccoglie ritagli e dettagli fotografici di Nina.

caramé è uscito a un anno e mezzo di distanza da poké melodrama, il primo album della cantautrice pubblicato il 31 maggio 2024. Il titolo sono anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione. E il “me” del titolo è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani dell’album, affiancata più volte dal fratello Filippo. Con lei, alla produzione anche Giovanni Pallotti. Nel disco, anche amici stretti e altri artisti, come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna, che hanno compreso esattamente il senso di questo lavoro.

Il tour in partenza il 2 marzo 2026 dal Teatro Augusteo di Napoli toccherà le principali città italiane, passando per Roma (4 marzo - Auditorium Conciliazione), Catania (7 marzo - Teatro Metropolitan), Palermo (9 marzo - Teatro Golden), Bari (12 marzo - Teatro Team), Torino (16 marzo - Teatro Colosseo), Bologna (18 marzo - Teatro Europa Auditorium), Fermo (21 marzo - Teatro dell’Aquila), Firenze (24 marzo - Teatro Verdi), per concludersi a Milano (27 marzo - Teatro Lirico Giorgio Gaber).

Angelina è già al lavoro per studiare arrangiamenti, scaletta e momenti speciali di questo tour che esplorerà il mondo di Nina, con la musica sempre al centro tra momenti intimi o condivisi con una superband, sempre all’insegna della sincerità, a stretto contatto con il suo pubblico, senza barriere.

I biglietti per i live nei teatri italiani per il tour NINA CANTA NEI TEATRI saranno disponibili su Live Nation a partire da giovedì 4 dicembre alle 12:00 in prevendita MyLiveNation e da venerdì 5 dicembre alle 12:00 in prevendita generale.





LE DATE – NINA CANTA NEI TEATRI

2 marzo 2026 - Napoli - Teatro Augusteo

4 marzo 2026 - Roma - Auditorium Conciliazione

7 marzo 2026 - Catania - Teatro Metropolitan

9 marzo 2026 - Palermo - Teatro Golden

12 marzo 2026 - Bari - Teatro Team

16 marzo 2026 - Torino - Teatro Colosseo

18 marzo 2026 - Bologna - Teatro EuropaAuditorium

21 marzo 2026 - Fermo - Teatro dell’Aquila

24 marzo 2026 - Firenze - Teatro Verdi

27 marzo 2026 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber



