Allerta meteo in Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini del Lato e del Lenne

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per la serata di oggi, 22 dicembre, con validità a partire dalle ore 20:00 e per le successive quattro ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma in alcune località potranno raggiungere intensità moderata.

L’allerta gialla è stata emessa in particolare per rischio idrogeologico sui bacini dei fiumi Lato e Lenne. La situazione richiede attenzione da parte della popolazione residente nelle aree interessate, con raccomandazioni a evitare spostamenti non necessari e a seguire eventuali indicazioni delle autorità locali e della Protezione Civile.