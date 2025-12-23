Bomba d’acqua su Bari: allerta meteo gialla per rischio idrogeologico
BARI – Una bomba d’acqua ha colpito Bari a partire dalle 14:40 circa, come previsto dalla Protezione Civile regionale nelle scorse ore. Ieri, infatti, era stato diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la serata del 22 dicembre, con validità dalle 20:00 e per le successive quattro ore.
Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma in alcune località potranno raggiungere intensità moderata.
L’allerta riguarda in particolare il rischio idrogeologico sui bacini dei fiumi Lato e Lenne, dove la situazione richiede attenzione da parte della popolazione. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di seguire le eventuali indicazioni della Protezione Civile e dei comuni interessati.