American Christmas Gospel con le Women of God al Teatro Apollo di Lecce

LECCE - Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Teatro Apollo di Lecce ospiterà il concerto, con le travolgenti voci delle, inserito nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica della. La formazione femminile, accompagnata da una band di tre musicisti, proporrà un viaggio musicale tra gospel tradizionale e contemporaneo e le più celebri melodie natalizie afroamericane, rendendo omaggio a grandi artiste come Mahalia Jackson e Sister Rosetta Tharpe.

Con oltre vent’anni di tournée in Italia, le Women of God offrono spettacoli coinvolgenti, capaci di unire energia, spiritualità e festa, celebrando il Natale attraverso musica, gioia e solidarietà.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita Vivaticket.

La Camerata Musicale Salentina, fondata nel 1970 dal M° Carlo Vitale, è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor dell’evento: Banca Popolare Pugliese.