American Christmas Gospel torna a Lecce: doppio concerto delle Women of God al Teatro Apollo

LECCE – A grande richiesta, l’torna a Lecce con un doppio appuntamento domenica 21 dicembre al, alle ore 18 e in replica alle 21, nell’ambito della 56ª Stagione Concertistica della

Protagoniste del concerto saranno le Women of God, formazione interamente femminile composta da sei cantanti accompagnate da una band di tre musicisti. Le artiste proporranno un repertorio che spazia dal gospel tradizionale e contemporaneo alle più celebri melodie natalizie afroamericane, rendendo omaggio alle grandi voci del genere come Mahalia Jackson, Yolanda Adams e Sister Rosetta Tharpe. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale ed emotiva unica, tra energia, spiritualità e celebrazione della vita.

Le Women of God, in oltre vent’anni di tournée, hanno calcato i principali palcoscenici italiani, tra cui il Teatro Smeraldo di Milano, il Verdi di Firenze e numerosi festival gospel in tutto il Paese, conquistando il pubblico con la loro interpretazione intensa e coinvolgente.

L’evento offre anche iniziative parallele per famiglie e bambini: laboratori musicali dedicati ai più piccoli e la possibilità di accedere al teatro grazie al biglietto sospeso, per rendere la musica accessibile a tutti.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, online tramite Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Tariffe speciali e agevolazioni sono previste per studenti, over 65, gruppi, disabili e bambini.

L’American Christmas Gospel rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale attraverso il gospel americano, un’esperienza capace di unire musica, storia e spiritualità, celebrando la gioia e la condivisione tipiche delle festività.

Per informazioni: 0832 309901 – 348 0072654 / 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito web: www.cameratamusicalesalentina.com



