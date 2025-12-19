Taranto, gran finale per la IX Mostra del Cinema: film, concerti e ospiti d’eccezione

TARANTO – Ultimo atto per la IX Mostra del Cinema di Taranto, che sabato 20 dicembre offrirà una giornata ricca di appuntamenti tra film, musica e incontri culturali, dal mattino fino alla sera, tra

La giornata inizierà alle ore 10 a Spazioporto, con l’arrivo di Moni Ovadia, che insieme a Rean Mazzone presenterà il film “La terra senza”. L’introduzione sarà a cura del direttore artistico della Mostra, Mimmo Mongelli. A seguire, si terrà un dibattito tra Ovadia e Annalisa Adamo su “Cultura ebraica e sionismo”. Ovadia, noto attore, musicista e autore, è tra i principali interpreti della cultura ebraica in Italia, impegnato nel dialogo tra religioni e nella promozione dei diritti umani.

Rean Duilio Mazzone, fotografo e produttore, fondatore del Centro NEF e autore di numerose opere e documentari pluripremiati, accompagnerà la presentazione con approfondimenti sulla produzione cinematografica e culturale internazionale.

Nel pomeriggio, la Mostra si sposterà al Mudit – Museo degli Illustri Tarantini, con il workshop di Louis Nero dal titolo “Coproduzione internazionale: uno sbocco del cinema italiano per uscire dalla crisi”, seguito dalle proiezioni dei cortometraggi italiani della sezione Extra 4. Tra i titoli in programma: Echos of Forgotten Legends di Massimo Cerbera, Gocce di luce di Silvia Monga, Quando piove a Baden Baden di Alessandro Soetje e Cussiah! L’albero più bello di Mimmo Mongelli.

Marcello Fonte

La serata culminerà a Palazzo Pantaleo con il concerto “Un canto, due popoli” del gruppo Shanah Tovah, che unirà voci e strumenti come fisarmonica, violino e clarinetto per creare un ponte musicale tra culture diverse.

A seguire, l’ospite d’onore Marcello Fonte, attore e regista premiato a Cannes per il film Dogman, annuncerà i vincitori del concorso internazionale della Mostra e parteciperà alla consegna del premio speciale alla carriera a Roberto Gambacorta, produttore indipendente del cinema italiano.

L’evento si concluderà con la presentazione dell’Istituto Levante per la cultura, confermando il ruolo della Mostra come punto di riferimento per il cinema internazionale e il dialogo culturale.

Il programma completo è disponibile su www.mostracinemataranto.org e sulle pagine social Facebook e Instagram della Mostra del Cinema di Taranto.

La manifestazione è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06 – Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali” e dal Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Taranto e numerosi patrocini locali e internazionali.



