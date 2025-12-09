Andria piange Tonino della Trinità: scompare a soli 67 anni Antonio Porro

ANDRIA – Una città intera piange la scomparsa prematura di, storico titolare della Pizzeria Trinità di Andria, noto a tutti come “Tonino della Trinità”. Aveva 67 anni.

A rendere omaggio al suo ricordo è stato subito il grande amico Savino Montaruli, Presidente Unibat, che ha espresso il proprio cordoglio ricordando la profonda amicizia e stima che lo legava a Tonino. «Era una persona buona, dal grande animo – ha dichiarato Montaruli –. Chiunque entrasse nella sua pizzeria trovava accoglienza, affetto e simpatia. Ha lasciato il segno non solo nel mondo della ristorazione, ma anche nella nostra quarantennale attività sindacale».

Tonino era stato presidente dei pizzaioli andriesi, supportando giovani apprendisti e lavoratori che hanno potuto crescere e formarsi nel suo laboratorio. Montaruli ricorda le ultime settimane di Tonino, segnate dalla malattia che purtroppo ha offuscato l’inconfondibile allegria che lo caratterizzava. «Ho letto nei suoi occhi una tristezza che non gli apparteneva. Non era quello il Tonino che tutti conoscevamo. Grazie, Antonio, per tutto quello che hai dato», ha aggiunto.

Anche il nipote Pasquale Porro ha voluto rendere omaggio allo zio: «Sono cresciuto tra le sue braccia e sono diventato uomo grazie al suo esempio. Zio Tonino ha trascorso la vita al servizio degli altri, senza mai negare aiuto o sostegno a chi ne aveva bisogno. Il vuoto che lascia in me e nella nostra famiglia è immenso e incolmabile».

La scomparsa di Tonino lascia un vuoto profondo nella comunità di Andria, che lo ricorderà per la sua allegria, generosità e capacità di far sentire chiunque accolto nella sua pizzeria. La sua eredità è fatta di sorrisi, amicizie sincere e insegnamenti di vita che continueranno a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto.

🌹 Antonio Porro, “Tonino della Trinità”, resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.