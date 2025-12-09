A Bitonto si inaugura FRATM!, mostra finale della residenza artistica di Carbone e Farchi

BITONTO – Sabato 12 dicembre alle 19 prende il via a Palazzo Planelli la mostra, esito della residenza artistica di, promossa da Asteria Space presso il Nodo Galattica di Bitonto e vincitrice del bando “Residenze Artistiche di Arte Contemporanea in Puglia – 2025”. La rassegna è curata da Asteria Space in collaborazione con Regione Puglia, Consorzio Puglia Culture e ARTI.

Tra settembre e novembre, gli artisti hanno trasformato Bitonto in un laboratorio creativo, osservando e documentando la vita della generazione Z e Alpha. Il progetto racconta la complessità della vita dei giovani in città, con attenzione a fraternità, vulnerabilità e desideri spesso ignorati, attraverso fotografie analogiche e materiali audiovisivi.

Al centro della residenza, un percorso laboratoriale in collaborazione con la Cooperativa OPS – Cittadella del Bambino, che ha coinvolto dodici ragazze e ragazzi provenienti da contesti sociali complessi. I laboratori hanno permesso ai partecipanti di esplorare la città e raccontarsi, trasformando le periferie in spazi di possibilità e non solo di criticità.

“FRATM! non è un reportage d’emergenza, ma un ascolto franco di una generazione che chiede di essere vista per quello che è”, spiega Savino Carbone. La mostra restituisce dignità e visibilità a vite spesso raccontate in modo stereotipato, con uno sguardo attento alla realtà urbana e sociale.

Carbone, fotografo e filmmaker, ha lavorato su progetti internazionali legati a memoria, spazio urbano e trasformazioni sociali, pubblicando su testate internazionali e ricevendo numerosi riconoscimenti. Ottavia Farchi, filmmaker e sceneggiatrice, ha partecipato a programmi di formazione internazionali e sviluppa progetti cinematografici premiati.

“Supportare una residenza come FRATM! significa ribadire il valore dell’arte come strumento di prossimità e crescita collettiva”, sottolinea Alessandra Savino, presidente di Asteria Space.

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero dal 13 al 21 dicembre, dalle 18 alle 20 (con chiusura il 15 dicembre), raccogliendo fotografie e video prodotti durante la residenza e offrendo uno sguardo sensibile sulla città e sulle sue giovani generazioni.

All’inaugurazione interverranno, oltre agli artisti, Liliana Tangorra, Christian Farella e Michela Frontino, con moderazione di Alessandra Savino.

Per informazioni: 377 3872180 (Asteria Space) o 080 3743487 (Officine Culturali Bitonto).