Andria, sequestrato laboratorio abusivo di abbigliamento contraffatto: tre lavoratrici in nero

ANDRIA – I Finanzieri della Bat hanno sequestrato un capannone alla periferia di Andria trasformato in laboratorio abusivo per il confezionamento di capi d’abbigliamento con marchi nazionali ed esteri contraffatti.

Nel blitz sono state individuate tre lavoratrici impiegate “in nero”. Durante l’operazione sono stati sequestrati centinaia di capi contraffatti e i macchinari utilizzati per la produzione.

Il capannone è stato posto sotto sequestro, mentre il responsabile dell’attività è stato denunciato alle autorità competenti. L’intervento rientra nelle azioni delle forze dell’ordine volte a contrastare il lavoro nero e il commercio illecito di prodotti contraffatti.