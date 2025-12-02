Ostuni, scoperta officina meccanica abusiva: sequestrate 32 auto e attrezzature per 100 mila euro

OSTUNI – I finanzieri di Ostuni hanno scoperto un’officina meccanica abusiva, all’interno della quale erano in corso lavori su 32 autovetture. I proprietari dei veicoli saranno soggetti alle previste sanzioni amministrative.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto numerose attrezzature tra cui banchi da lavoro, utensili meccanici e pezzi di ricambio, per un valore complessivo di circa 100 mila euro. L’immobile e le attrezzature sono state poste sotto sequestro.

Il titolare dell’officina dovrà inoltre pagare una sanzione amministrativa fino a 15.493 euro. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso l’abusivismo commerciale e il rispetto delle norme nel settore meccanico.