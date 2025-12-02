Massafra, 26enne arrestato per accoltellamento durante lite per una ragazza

MASSAFRA – Un 26enne di nazionalità romena è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato all’addome un suo connazionale di 23 anni, coinvolto in una lite motivata da questioni sentimentali legate a una ragazza.

Il giovane ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Castellaneta, per poi essere successivamente dimesso.

I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno identificato tutte le persone coinvolte e, durante le indagini, hanno rinvenuto nell’abitazione di un familiare dell’arrestato il coltello a scatto utilizzato nell’aggressione. L’arma è stata sequestrata e il 26enne arrestato.