Sanremo 2026, Angelica Bove approda nella categoria ''Nuove Proposte''





SANREMO - Angelica Bove è in gara nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con “Mattone” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy). Il brano è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale e dalla sua versione orchestrale.

La voce di Angelica si distingue fin da subito fino a conquistare un posto tra i 6 finalisti con “Mattone”. La finalissima, Sarà Sanremo, andata in onda stasera in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, ha segnato il momento decisivo: Angelica Bove vince la competizione, ottenendo ufficialmente l’accesso al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Prodotto da Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove, “Mattone” è un brano introspettivo che racconta con sincerità il peso delle emozioni, la fragilità dei momenti più bui e la volontà di imparare a convivere con il dolore. Un racconto personale e profondo che ha trovato un forte riscontro di pubblico e critica, arrivando fino alla #1 della Viral 50 Italia di Spotify.

Nel corso di Sanremo Giovani, il brano è stato anche protagonista di una intensa performance orchestrale live con l’Orchestra e il coro del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, diretta e arrangiata dal Maestro Valeriano Chiaravalle, che ha messo in luce nuove sfumature interpretative e amplificato l’impatto emotivo del pezzo.

Con un timbro graffiante e profondo, Angelica Bove esprime attraverso la sua voce tutto ciò che vive in maniera intensa e autentica. Le sue canzoni si muovono su melodie delicate, ma al contempo grintose, e raccontano storie ed esperienze di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé, elemento che le permette di connettersi profondamente con il suo pubblico.







