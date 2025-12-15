“Canto libero Mina e Battisti”: omaggio ai grandi della musica italiana a Mola di Bari

MOLA DI BARI - Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà lo spettacolo musicale, con le esibizioni di(voce),(pianoforte) e(batteria).

L’evento celebra due figure iconiche della musica italiana: Mina, riconosciuta come una delle voci più emblematiche del panorama nazionale, capace di spaziare dal pop al jazz e di aprire la strada a nuove espressioni artistiche; e Lucio Battisti, che ha rivoluzionato la canzone d’autore italiana. La collaborazione di Battisti con il paroliere Mogol ha dato vita a testi profondi e intelligenti, elevando la canzone pop a forma poetica e introducendo innovazioni sonore che hanno segnato un cambiamento significativo negli anni ’60 e ’70.

Lo spettacolo promette un viaggio emozionante attraverso le melodie e le atmosfere dei due grandi artisti, offrendo al pubblico un’occasione unica per riscoprire la loro eredità musicale.